Franceses rumam à Bélgica para atestar o depósito

AFP As estações de serviço belgas na fronteira registaram um aumento de 15 a 20% na procura nos últimos dias.

As bombas de gasolina belgas, perto da fronteira com França, registaram um aumento de 15 a 20% na procura nos últimos dias devido à greve em várias refinarias e depósitos de combustível franceses.

Contudo, esta situação não está a causar quaisquer problemas de abastecimento na Bélgica, disse Olivier Neirynck, diretor técnico da Brafco, a federação de comerciantes de combustíveis, à agência noticiosa belga Belga.

França. Cerca de 15% das bombas estão com dificuldade de abastecimento A escassez de combustível deve-se a uma greve nas duas maiores refinarias do país, a TotalEnergies SE e a Exxon Mobil Corp.

"Foram acumulados stocks. Por mais que o conflito social continue em França, estamos preparados", declarou.

Muitas estações de serviço francesas têm sofrido ruturas de abastecimento há vários dias devido a greves nas refinarias TotalEnergies e Esso-ExxonMobil e nos depósitos de combustível. Este movimento social exige aumentos salariais, num contexto de inflação e de lucros recorde para os grupos petrolíferos.

Dificuldades agravadas no norte do país

Um pouco mais de 20% das estações de serviço estavam a ser afetadas no sábado em todo o território francês, mas com dificuldades claramente mais importantes na metade norte do país. No departamento do Norte, que faz fronteira com a Bélgica, quase 40% das estações se encontravam em dificuldades.

Olivier Neirynck disse também que o bloqueio simbólico de dois complexos da TotalEnergies na Bélgica este fim-de-semana não causou quaisquer problemas de abastecimento.

Desde a manhã de sábado até ao meio-dia de domingo, centenas de ativistas da coligação cidadã Code Rouge acamparam para paralisar as operações dos locais.

Desde a manhã de sábado até ao meio-dia de domingo, centenas de ativistas da coligação cidadã Code Rouge acamparam para paralisar as operações dos locais.

Esta "ação de desobediência civil maciça" tinha como objetivo exigir uma saída dos combustíveis fósseis e apontar o dedo à responsabilidade da indústria pela crise climática e social.

