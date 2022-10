Christophe Frankel está a atuar como presidente interino do organismo sediado no Luxemburgo.

Francês temporariamente à frente do Mecanismo Europeu de Estabilidade

Christophe Frankel está a atuar como presidente interino do organismo sediado no Luxemburgo.

(dpa/tb) - Os países da zona euro não chegaram a acordo sobre a nova liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), o mecanismo de salvamento da zona euro. O vice-presidente, Christophe Frankel, assumirá temporariamente o lugar do líder de longa data Klaus Regling, foi anunciado na quinta-feira.

"Iniciámos o processo de seleção para um novo presidente com quatro excelentes candidatos, mas nenhum deles conseguiu atingir o limiar muito elevado de 80% dos votos", disse Paschal Donohoe, presidente do Eurogrupo. Entre estes candidatos encontrava-se Pierre Gramegna, do Luxemburgo. No entanto, devido à falta de acordo, tanto ele como o seu rival português João Leão retiraram as suas candidaturas.

Em funções até ao final do ano

Os países da zona euro podem obter empréstimos do Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE) em caso de crise para assegurar a sua solvência. O fundo foi lançado por volta de 2012 e forneceu fundos à Grécia durante a crise do euro, em troca de reformas.

Segundo o comunicado, Christophe Frankel permanecerá em funções até ao final do ano e, se um candidato for nomeado antes do final de 2022, deixará o seu cargo nessa altura. O francês é vice-presidente do MEE desde a sua criação. Klaus Regling foi o primeiro presidente do fundo de salvamento criado durante a crise do euro para apoiar a moeda única.

"Os meus dez anos à frente do MEE foram um período desafiante para a União Económica e Monetária", referiu Klaus Regling, agradecendo aos seus colaboradores. Graças às reformas implementadas a nível nacional e a várias novas instituições criadas nos últimos 12 anos, incluindo o MEE, a zona euro está mais resistente e melhor preparada para lidar com emergências, observou.

O que é o MEE?

O MEE tem sede no Luxemburgo e a sua missão é apoiar os Estados-Membros da zona euro sobreendividados, concedendo empréstimos e garantias, desde que sejam implementadas determinadas reformas. Foi criado como parte do "pacote de salvamento do euro" durante as crises do euro e da Grécia. Mas o problema é que após esta crise, o MEE não prestou ajuda financeira, que era o objetivo da sua existência. O próximo chefe do MEE terá, portanto, a difícil tarefa de reinventar a instituição. Caso contrário, esta poderá desaparecer dentro de alguns anos, face a uma total indiferença.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule - Luxemburger Wort.)

