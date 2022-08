O adolescente estava a praticar snorkeling ao largo da costa da ilha do Faial.

Francês de 16 anos desaparecido nos Açores

As equipas de resgate portugueses estão a tentar encontrar um francês de 16 anos de idade que desapareceu enquanto fazia snorkeling ao largo da costa do Faial, nos Açores, disse esta terça-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As buscas para encontrar o jovem francês que desapareceu no mar na segunda-feira à tarde enquanto fazia snorkeling está prevista "retomar esta terça-feira", disse à AFP um porta-voz da AMN.

O alerta sobre o desaparecimento do mergulhador, "a cerca de dez milhas náuticas (cerca de 18km)" a oeste do Faial, foi dado "por um representante de uma empresa de turismo especializada em atividades marítimas", de acordo com o comunicado das autoridades portuguesas.

O trabalho dos socorristas, apoiado por vários navios e um avião da força aérea, tinha sido interrompido na segunda-feira ao fim do dia.

