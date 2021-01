O vídeo do espancamento brutal de um grupo ao jovem Yuriy, de 15 anos, em Paris, que o deixou em coma está a chocar e indignar França e o presidente Macron. Hoje nove menores do gangue foram detidos.

França. Yuriy foi agredido quase até à morte por dez menores

Paula SANTOS FERREIRA

O que aconteceu na noite de 15 janeiro que levou um grupo de 10 menores a agredir violentamente com pontapés e paus, no corpo inteiro e na cabeça, o adolescente Yuriy, 15 anos, tendo no fim abandonado o jovem inanimado no chão? Quase duas semanas depois podem finalmente ser conhecidas as respostas a este ato de violência cujas imagens estão a correr nas redes sociais e a chocar França.



Nove menores alegadamente membros de um gangue que quase matou Yuriy foram esta manhã detidos e acusados de tentativa de homicídio.

O adolescente espancado continua internado no Hospital de Necker e a recuperar lentamente, após ter estado em risco de vida, tendo por isso sido colocado mais de uma semana em coma induzido.

Cette vidéo est insoutenable où le jeune #Yuriy , collégien de 15 ans se fait lyncher par 10 individus armés de barres de fer, avec clairement la volonté de tuer. Mes pensées vont à #Yuriy, plongé dans le coma et à sa famille. pic.twitter.com/C8kBfhHLSR — Xavier IACOVELLI (@iacovellixavier) January 23, 2021

Neste internamento, o jovem teve de ser operado diversas vezes devido ao seu estado crítico. "Yuriy tinha o nariz, braços, ombros, costelas e dedos partidos. Mas o mais grave foram as fraturas cranianas. O crânio foi partido em várias partes. Ele foi operado durante mais de seis horas e esteve em coma durante mais de uma semana", contou Nataliya Kruchenyk, mãe de Yuriy à BFMTV.

A cirurgia mais recente, aos olhos, decorreu na terça-feira depois de ter saído do coma. A operação correu bem, mas "o despertar foi muito complicado", disse Nataliya Kruchenyk, acrescentando que o filho está a sofrer com dores muito fortes e tem ataques de ansiedade.

O testemunho da mãe

A mãe de Yuriy recorda que encontrou o filho “num estado horrível já na viatura dos bombeiros que o recolheram no local. “ Dói muito, muito quando se vê um filho a implorar para não o deixar morrer", recorda.

“Só quero compreender porque fizeram isto ao meu filho?”, questiona esta mãe defendendo que Yuriy é um jovem sossegado e que nunca esteve envolvido em gangues. Uma das hipóteses avançadas é que a agressão tivesse estado ligada a uma luta entre bandos de menores.

Na noite de 15 de janeiro Yuriy e uns amigos saíram do liceu no final das aulas com destino a casa. Em Beaugrenelle, em frente ao Sena, no 15º departamento parisiense, tido como um bairro rico e calmo, o bando de menores abordou os amigos e quase matou o adolescente.

De acordo com o Le Parisien foi encontrada uma chave de fendas no bolso do adolescente na noite da agressão, tendo os investigadores avançado com a possibilidade de o espancamento estar ligado a uma rixa entre bandos de Beaugrenelle e Vanves (Hauts-de-Seine). "Yuriy tem muitos amigos. Mas nunca ouvi dizer que pertencesse a um bando ou algo do género", defende a mãe do jovem.

AFP

O apoio de figuras públicas

Várias celebridades, incluindo o futebolista Antoine Griezmann e o actor Omar Sy, ficaram comovidos com o sucedido a Yuriy que manifestaram publicamente o seu apoio e as melhoras nas redes sociais.

"Imagens insuportáveis. Força para ti Yuriy e melhoras", escreveu Antoine Griezmann na sua conta de Twitter. Omar Sy também desejou as melhoras ao adolescente: "Fica bem, Yuriy, estou a pensar em ti e nos teus”.

Des images insoutenables 😤. Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

"Imagens tão violentas como insuportáveis. Por um bando de cobardes de merda! O meu total apoio a Yuriy e à sua família", salientou o nadador Amaury Leveaux, no Twitter.

Também o Governo condenou o ataque ao jovem. "Um ataque de selvageria inédito", um "ato imundo", considerou por sua vez, o Ministro do Interior Gérald Darmanin também no Twitter.



Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

Já o Palácio do Eliseu anunciou no domingo que tem estado em contacto com a mãe do adolescente acompanhando a sua recuperação.

A partir de hoje as respostas sobre o que aconteceu e porquê vão começar a ser dadas. Nove menores suspeitos de terem participado na agressão foram presos e levados sob custódia. De acordo com o Ministério Público os menores "foram colocados sob custódia policial sob acusação de tentativa de homicídio, conspiração criminosa para cometer um crime violento”.

