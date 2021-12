O ministro da Saúde francês alertou hoje para a escalada da nova variante em França que é "muito contagiosa" e será dominante no país até ao final de Dezembro.

Variante Omicron

França vai ultrapassar as 100 mil infeções diárias até ao final do mês

AFP O ministro da Saúde francês alertou hoje para a escalada da nova variante em França que é "muito contagiosa" e será dominante no país até ao final de Dezembro.

O número de novas infeções pelo vírus da covid-19 deverá ultrapassar os 100 mil casos diários, em França, até ao final de Dezembro, devido à elevadíssima contagiosidade da nova variante Omicron, advertiu hoje o ministro da Saúde Olivier Véran.

"Muito provavelmente ultrapassaremos as 100 mil infeções por dia até ao final do mês", segundo apontam as previsões, declarou o ministro numa entrevista à BFMTV-RMC esta quarta-feira de manhã.

Na terça-feira, registaram-se já 72.832 novos casos em 24 horas. Durante os últimos sete dias, a média diária subiu para 54.231 casos diários, indicou o boletim epidemiológico das autoridades de saúde francesas.

Omicron. Os cinco grandes perigos da nova variante Propaga-se a um ritmo alucinante e só as duas doses da vacina não chegam para uma proteção eficaz. O que se sabe até agora sobre a nova estirpe da covid-19 que está a cancelar as festas natalícias pelo mundo.

"Esta variante é tão nova e tão contagiosa que, ao contrário de outras variantes (...), que tiveram tempo de circular dois ou três meses pelo estrangeiro até chegar cá, esta está a multiplicar-se a uma velocidade tal que chega ao mesmo tempo a todo o planeta", disse Olivier Véran.

Atualmente, a variante Omicron é responsável por 20% das novas infeções, em França, e "provavelmente 30 ou 35% na Ile-de-France", calculou o ministro. Contudo, as previsões apontam para que a nova variante represente a maioria do número total de casos de contaminação "entre o Natal e o Ano Novo", acrescentou.

"Muito contagiosa"

"Há uma certeza", declarou Véran, é a de que a Omicron "é muito contagiosa, circulará em todo o lado e nenhum país será poupado". No entanto, salientou, nos lugares "onde circula muito, até ao momento, não está a causar ondas de hospitalizações". Outra das certezas apontadas pelo ministro sobre a nova variante é a de que "é suscetível à vacina".

Portugal com 9.000 casos de infeção nas últimas 24 horas País vai chegar a "um recorde de número de casos nos próximos dias", muito devido à nova variante Omicron, disse a ministra da Saúde portuguesa.

Em França, a campanha de vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos de idade começou esta quarta-feira. Ontem, o país contabilizava 16.076 pacientes Covid-19 internados. Nas unidades de cuidados intensivos encontravam-se 3.096 pacientes, incluindo 357 novas admissões em 24 horas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.