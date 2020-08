Medida foi anunciada, esta terça-feira, pelo governo francês, no final de uma reunião com os parceiros sociais.

França vai impor uso de máscara nas empresas

Depois do uso obrigatório de máscara em vários espaços fechado, e no caso de algumas localidades, em zonas exteriores mais movimentadas, a França prepara-se agora para declarar o uso generalizado das máscaras às empresas.

Segundo o L'Essentiel, a máscara será obrigatória em "todos os espaços fechados e partilhados" das empresas, devendo a medida começar a ser aplicada ainda antes do final de agosto.

"É necessário sistematizar, como recomendado pelo Alto Conselho de Saúde Pública (HCSP), o uso de máscaras em todos os espaços de trabalho que são fechados e partilhados, tais como salas de reuniões, corredores, vestiários e espaços comuns", informou, esta terça-feira, de acordo com a mesma publicação, a Ministra do Trabalho francesa, Elisabeth Borne.

A decisão foi comunicada no final de uma reunião da representante do governo com os parceiros sociais.





