França. Três agentes mortos ao intervir em caso de violência doméstica

Ana B. Carvalho Oficiais foram baleados numa aldeia isolada no centro de França, disseram as autoridades. O autor dos crimes foi posteriormente "encontrado morto", anunciou o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, no Twitter.

À semelhança do assassinato de António Doce, o agente da PSP do Comando Distrital de Évora, vítima de um atropelamento fatal na semana passada, depois de intervir num episódio de violência doméstica ao tentar impedir a fuga do agressor - um guarda prisional que entretanto detido em Sintra - três polícias que respondiam no início da quarta-feira a relatos de um episódio de violência doméstica no centro da França, foram assassinados a tiro.

O autor dos crimes, de 48 anos, “foi encontrado morto no seu veículo”, disse à agência de notícias AFP um assessor do ministro do Interior, admitindo que o agressor se tenha suicidado.



Os oficiais, membros da gendarmerie francesa, a força de segurança que supervisiona as cidades mais pequenas e as zonas rurais ou suburbanas, tinham sido chamados ao local, numa aldeia isolada perto de Saint-Just, uma pequena cidade na região de Puy-de-Dôme, a cerca de 80 km de Clermont-Ferrand, para ajudar uma mulher que "estava a ser espancada pelo seu parceiro", segundo o ministério do Interior francês.

Os agentes da polícia, de 21, 37 e 45 anos, foram mortos a tiros enquanto tentavam resgatar uma mulher que se refugiava no telhado de uma casa. O homem disparou contra os oficiais quando estes chegaram, matando um primeiro agente, identificado pelo ministério como Arno Mavel, 21 anos, e ferindo um segundo na coxa.

O homem também disparou contra dois outros oficiais quando se aproximavam da casa. Ambos, identificados pelo ministério como Cyrille Morel, 45, e Rémi Dupuis, 37, foram mortos.

"Para nos proteger, as nossas forças arriscam as suas vidas", escreveu o Presidente Emmanuel Macron sobre os oficiais no Twitter. "Eles são os nossos heróis".

Ils intervenaient pour secourir une femme victime de violences conjugales dans le Puy-de-Dôme, trois gendarmes ont été tués, un quatrième blessé. La Nation s'associe à la douleur des familles. Pour nous protéger, nos forces agissent au péril de leur vie. Ce sont nos héros. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2020

François Chautard, o presidente da câmara de Saint-Just, disse ao canal noticioso televisivo BFM que os agentes tinham sido alvejados após chegarem ao local de uma disputa doméstica, e que o agressor tinha então incendiado a casa. "A casa está totalmente destruída", disse Chautard.



O Ministério do Interior disse que "as circunstâncias trágicas destas mortes recordam-nos, mais uma vez, os riscos a que os gendarmes e os agentes da polícia estão expostos quando desempenham as suas funções diárias".

De acordo com as estatísticas oficiais, 25 oficiais franceses foram mortos no cumprimento do seu dever em 2018, contra 15 em 2017, de acordo com estatísticas oficiais. Treze dessas mortes em 2018 estavam diretamente relacionadas com operações de segurança.

O suspeito, com histórico de problemas sobre a custódia de menores, fugiu e as autoridades iniciaram uma ampla operação de busca numa área rural e arborizada. O homem foi então mais tarde encontrado morto no seu veículo.

A mulher ameaçada está a salvo e a ser interrogada para tentar esclarecer os factos.

