O Ministro da Saúde francês assumiu que o regresso às restrições mais duras pode acontecer caso as infeções não diminuam. Nada de festejar o Ano Novo, pediu à população.

França. Terceiro confinamento pode vir a ser decretado se situação piorar

"Não excluo um terceiro confinamento caso a situação epidémica "se agravar" em França, assume Olivier Véran ao Journal de Dimanche.

“Nunca descartamos medidas que possam ser necessárias para proteger as populações. Isso não significa que tenhamos decidido, mas sim que estamos a analisar a situação hora a hora ”, sublinha na entrevista citada pelo Le Figaro e publicada no dia em que se inicia a campanha de vacinação contra a covid-19 em França.

O ministro francês está preocupado com o aumento de novos casos de infeções, "15 mil casos por dia, em média, quando já tinham descido para 11 mil casos diários", frisa.

Por isso apelou à população para cumprir as medidas no Ano Novo, e não cair na tentação de grandes festejos. “Não podemos, por uma noite, correr o risco de bloquear o país novamente por semanas", avisa. Desta vez e ao contrário do Natal não haverá alívio das restrições e o recolher obrigatório entra em vigor às 20h00 como normalmente.

Olivier Véran teme que Consoada de Natal, noite em que o recolher obrigatório foi levantado, possa vir a ter influência na curva das infeções. "Saberemos rapidamente se a família e as reuniões festivas [tiveram] algum impacto".

Entre quinta-feira e sexta-feira registaram-se mais de 40 mil novos casos de infeção, recordou o ministro. O Grande Este é uma das regiões em que a situação da doença é mais preocupante.

