França. Tabaco mais caro a partir desta segunda-feira

AFP A maioria dos maços de 20 cigarros verá o seu preço aumentar 30 a 40 cêntimos.

O preço de muitos maços de 20 cigarros e do tabaco de enrolar aumentará entre 10 e 60 cêntimos a partir desta segunda-feira na França continental, confirmando a intenção do governo de fazer repercutir a inflação no tabaco.

De acordo com um documento publicado pela Douanes (Alfândega) em abril, a maioria dos maços de 20 cigarros verá o seu preço aumentar 30 a 40 cêntimos, como o Winfield Red ou o Lucky Strike Blue. Outras marcas registarão aumentos menores ou maiores.

Os preços dos pacotes de 30 gramas de tabaco de enrolar também vão subir cerca de 30 cêntimos. Os pacotes maiores podem registar um aumento superior a um euro.

Os maços de certas marcas, como Philip Morris, Winston ou Marlboro, a marca mais vendida no mundo, permanecem inalterados. Todos os tipos de maços de Marlboro já ultrapassaram os 11 euros.

Em setembro de 2022, a primeira-ministra Elisabeth Borne anunciou novos aumentos dos preços do tabaco para acompanhar a inflação.

"Seria bastante paradoxal se o aumento dos cigarros fosse inferior à inflação", o que significaria que "em termos relativos, o preço baixaria", afirmou.

O Ministério da Economia referiu então que o Projeto de Lei de Financiamento da Segurança Social (PLFSS) prevê que o preço médio do maço, "atualmente de 10,15 euros", aumente "50 cêntimos em 2023 e 35 cêntimos em 2024", o que "fará com que passe para 11 euros".

