França. Supermercados podem deixar de vender produtos não essenciais

Paula SANTOS FERREIRA Durante a crise, as prateleiras de produtos não essenciais poderão desaparecer ou ficar fechadas, acaba de anunciar o Ministro da Economia francês.

A decisão será anunciada esta noite de domingo pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex na sua comunicação ao país. Os supermercados e as grandes superfícies podem ser proibidos de vender bens não essenciais, tendo assim de retirar estes produtos das suas prateleiras ou encerrar os corredores com estes bens durante o confinamento. O anúncio foi feito há menos de uma hora por Bruno Le Maire, Ministro da Economia na BFMTV, justificando ser uma questão de justiça para com os pequenos comerciantes.



Jean Castex está durante o dia de hoje em consultas com várias entidades para decidir esta questão e fará o anúncio esta noite ao país na TF1.

Bruno Le Maire n'exclut pas la réouverture de certains commerces le 12 novembre "si la situation sanitaire le permet" pic.twitter.com/Hc5CQjYEj5 — BFMTV (@BFMTV) November 1, 2020

Outra das possibilidades é limitar ainda mais o número de clientes nos supermercados e grandes superfícies que podem entrar ao mesmo tempo.

Por outro lado, o governante não descartou a possibilidade de algumas lojas poderem reabrir a partir de 12 de novembro “se a situação da epidemia assim o permitir”.

Auchan e Monoprix ajudam pequenos comerciantes

"A partir de segunda-feira, 2 de novembro, como medida de solidariedade, a Auchan vai disponibilizar espaço nas suas lojas para os comerciantes afetados pelo encerramento dos seus espaços", anunciou a Auchan em comunicado no sábado. O grupo pretende receber nas suas lojas principalmente livrarias.

A cedência de espaços nas suas superfícies para os pequenos comerciantes que se viram obrigados a encerrar as suas lojas devido à crise, poderem vender os seus produtos, já tinha também sido anunciado na sexta-feira pelo grupo Casino detentor da cadeia Monoprix. “Como temos o direito de abrir, considero que temos o dever de acolher os comerciantes que têm a obrigação de fechar”, declarou Jean-Paul Mochet, responsável pelo Monoprix, citado pelo Figaro. Esta rede de supermercados vai acolher também livrarias, floristas, lojas de brinquedos e sapateiros.

