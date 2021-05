França sugere proibição do espaço aéreo da Bielorrússia após desvio de avião

Foto: AFP

Mulher com um cartaz que diz "Onde está Roman (Protasevich)?!" na zona de chegadas do aeroporto de Vilnius, o destino inicial do voo da Ryanair. O avião da companhia low-cost foi forçado pelas autoridades biolerrussas a aterrar em Minsk para a detenção de um opositor ao regime de Lukashenko.