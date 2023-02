Segundo o ministro da Economia, "quase metade" dos agregados familiares elegíveis ainda não beneficiaram do apoio.

França. Subsídio de combustível prolongado até ao fim de março

O ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, anunciou esta segunda-feira que o subsídio de 100 euros para combustível, disponível desde meados de janeiro para os 10 milhões de contribuintes mais carenciados, será prorrogado por um mês até ao final de março.

"[Este apoio] devia acabar no final de fevereiro, mas vamos prolongá-lo até ao final de março para que milhões dos nossos compatriotas que têm direito a ele possam obtê-lo", disse Bruno Le Maire na rádio RTL, salientando que "quase metade" dos agregados familiares elegíveis ainda não beneficiaram da ajuda.

"Temos um subsídio que beneficia aqueles que trabalham, penso que é justo, penso que é eficaz, só quero que todos os que têm direito a ele possam recebê-lo", acrescentou o governante.

Este subsídio é um pagamento único para 2023 para os agregados familiares dos cinco principais escalões de rendimento.

O subsídio de combustível foi introduzido para substituir o desconto generalizado em bomba, que esteve em vigor até ao final de 2022, e aplica-se a qualquer tipo de veículo, incluindo veículos motorizados de duas rodas e microcarros que podem ser conduzidos sem carta de condução. Estão excluídas as bicicletas e as trotinetas elétricas).

Para ser elegível, é preciso ter um rendimento fiscal de referência inferior a 14.700 euros em 2021, ou seja, 1.314 euros líquidos por mês para uma única pessoa ou 3.941 euros para um casal com dois filhos.

Um casal modesto que trabalha e possui dois veículos pode beneficiar de dois apoios, ou seja, 200 euros.

Questionado as declarações do diretor-executivo TotalEnergies, Patrick Pouyanné, que deu a entender que poderia chegar a acordo parta um novo desconto em bomba em França, Bruno Le Maire disse: "Ele fez promessas e, em geral, o melhor é que as promessas sejam cumpridas." Quanto ao nível deste desconto, "caberá a ele determiná-lo", acrescentou.

À France 2, o ministro das Contas Públicas, Gabriel Attal, disse esperar que "as empresas que tenham condições, nomeadamente a Total se for esse o caso, possam fazer um novo gesto".

