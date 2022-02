Os 23 soldados luxemburgueses em missão no Mali não regressam -para já.

Missão militar

França retira-se do Mali. Tropas do Luxemburgo permanecem no terreno

Redação

O Luxemburgo não planeia tirar as tropas atualmente no Mali, apesar de a França ter anunciado na quinta-feira os planos de saída do país da África Ocidental. As tropas francesas estão no Mali desde 2013 (com o então Presidente François Hollande) numa missão para travar que ataques ligados à Al-Qaeda se ganhassem terreno.

Acabaram por ficar até agora, mas a França, que lidera a missão antiterrorista da UE no Mali, decidiu retirar as forças do país, anunciou o Presidente Emmanuel Macron, depois das relações com o Governo do país se terem deteriorado na sequência de um golpe militar.

Mas o Luxemburgo - que tem 23 soldados no país - planeia ficar e continuar a missão que começou o ano passado, disse o Ministério da Defesa ao The Luxembourg Times. "Tencionamos ficar no Mali porque não fazemos parte da missão antiterrorismo", confirmou Jo Clees, porta-voz do ministério.

A grande maioria dos 23 soldados luxemburgueses no Mali faz parte de uma missão de manutenção da paz da União Europeia, enquanto dois estão ligados a uma equipa da ONU, disse Clees, adiantando ainda uma delegação da UE viaja para o país na próxima semana para avaliar se é seguro continuar a missão.

O Grão-Ducado tem também um acordo de cooperação para o desenvolvimento com a nação da África Ocidental, fornecendo ajuda humanitária e de desenvolvimento.

Entre 2015 e 2019, o Luxemburgo gastou 55 milhões de euros em apoio a projetos de ajuda à educação, saúde e higiene, e segurança alimentar e hídrica.

