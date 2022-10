São mulheres francesas que se juntaram ao Estado Islâmico de forma voluntária.

França repatria 15 mulheres e 40 crianças da Síria

Redação

Este é um novo capítulo na vida destas 15 mulheres e 40 crianças, repatriadas esta quinta-feira, da Síria para França.

O grupo estava detido em campos jihadistas, no nordeste sírio, controlados por forças curdas, desde a queda do Estado Islâmico. Mulheres e crianças aterraram de madrugada em Villacoublay, perto de Paris. Entre os menores, encontram-se sete órfãos ou crianças desacompanhadas, disse a Procuradoria Nacional Anti-Terrorista (Pnat) francesa em comunicado.

Também de acordo com uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, "os menores foram entregues aos serviços de assistência social à criança e serão sujeitos a acompanhamento médico e social. As mulheres foram entregues às autoridades judiciais competentes".

Os casos são delicados uma vez que estas mulheres (que têm entre 19 e 42 anos) são francesas que tinham ido voluntariamente para os territórios controlados por grupos jihadistas na zona entre o Iraque e a Síria e que foram capturadas quando o Estado Islâmico caiu, em 2019. Muitas das crianças já nasceram ali.

Segundo repatriamento em poucos meses

Três mulheres com mandatos de captura vão ser presentes ainda esta quinta-feira a um juiz de investigação antiterrorista. As restantes doze estão detidas nas instalações da Direcção-Geral de Segurança Interna (DGSI).

É o segundo repatriamento em poucos meses, depois de 16 mulheres e 35 menores terem feito o mesmo percurso a cinco de julho.



O Coletivo de Famílias Unidas, que reúne famílias de franceses que partiram para a zona iraquo-síria, saudou numa declaração a "excelente notícia, que parece selar a renúncia à política de "caso a caso", que consistia em repatriar arbitrariamente esta ou aquela criança".

França há muito que efetua repatriamentos medidos, decididos caso a caso. Mas a 14 de setembro, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou o país por não ter estudado devidamente os pedidos.

"Não consigo imaginar que a França deixaria mais de 150 crianças, mais de 60 mães em campos no nordeste da Síria, para um quinto inverno", afirmou o porta-voz do Governo, Olivier Véran, confirmando que ainda havia "mais algumas dezenas de crianças a serem repatriadas". "Haverá alguns movimentos de repatriação coletiva. Está a ser feito gradualmente", afirma o porta-voz.



"A França começou a repatriar de uma forma importante: temos agora de ir até ao fim. Espero que todas estas crianças regressem o mais depressa possível, quatro anos de procedimentos é muito tempo e é sobretudo o tempo de uma infância inteira", afirma Marie Dosé, advogada de muitas destas mulheres, à AFP.

O assunto é sensível em França, que sofreu alguns ataques jihadistas, particularmente os de 13 de novembro de 2015, em Paris e nos subúrbios, que mataram 130 pessoas, fomentados pela organização do Estado Islâmico.





