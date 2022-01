O prazo para obter uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 será reduzido a partir de 15 de fevereiro para um máximo de quatro meses, em vez de sete.

Covid-19

França reduz prazo para receber dose de reforço para quatro meses e isolamento para sete dias

AFP O prazo para obter uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 será reduzido a partir de 15 de fevereiro para um máximo de quatro meses, em vez de sete, a fim de manter um passe de saúde válido, anunciou o Ministro da Saúde francês, Olivier Véran.

A regra anterior definia que, a partir de 15 de janeiro, o passe de saúde ficaria inativo após sete meses se não a pessoa não recebesse a dose de reforço.



"A partir de 15 de fevereiro, será necessário realizar a vacinação quatro meses - e já não sete - após a segunda dose, a fim de ter um calendário de vacinação completo", disse Olivier Véran.

Período de isolamento reduzido para evitar paralisação

Com a nova onda da variante Omicron a causar uma explosão no número de infeções de covid-19, cada vez mais governos em todo o mundo estão a ser forçados a flexibilizar as regras de isolamento dos doentes e das famílias para evitar a paralisação económica.

A França, onde mais de um milhão de casos foram detetados nos últimos sete dias, anunciou que iria flexibilizar as regras de isolamento para pessoas infetadas e os contactos de risco, a partir de segunda-feira, juntando-se à lista de países que estão a reduzir os tempos de quarentena.

As pessoas totalmente vacinadas que estejam positivas terão agora de se isolar durante sete dias, em vez de dez, independentemente da variante, um isolamento que pode ser levantado após cinco dias no caso de um teste negativo. E deixará de haver uma quarentena para casos de contacto de risco que tenham a vacinação completa.

