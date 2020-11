Em estado de alerta, França recorda os 13o mortos da noite mais sangrenta de Paris, cinco anos depois.

França recorda massacre do Bataclan sob novas ameaças radicais

Ainda a recuperar o fôlego dos ataques recentes em Avignon, Porte de la Chapelle, Paris, e Lyon, os franceses recordaram os 130 mortos que resultaram do massacre que interrompeu com estrondo um concerto dos Eagles of Death Metal no Bataclan e espalhou o terror por Paris faz esta sexta-feira, 13 de novembro, precisamente cinco anos.

Com os hospitais na ameaça do colapso iminente e em pleno regresso ao confinamento, as comemorações oficiais são limitadas. Sobreviventes e familiares das vítimas não podem reunir-se, como nota o France Bleau.

Sem discursos, a homenagem reduziu-se a um minuto de silêncio e flores que começou no Stade de France, onde um dos três operacionais do Daesh se fez explodir, depois de um jogo amigável entre as seleções francesa e alemã.

Antes de chegar último palco, o comando ainda promoveu terror nos cafés de Saint-Denis. Acompanhado pela presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, o primeiro-ministro Jean Castex visitou fez o percurso.

AFP

Em torno do Bataclan, ladeado por uma grande força policial, os nomes das vítimas ressoaram nas ruas esvaziadas pelo confinamento. A partir das 20 horas, a Torre Eiffel vai iluminar-se em memória das vítimas do massacre que provocou uma onda de choque global.

O balanço da noite mais sangrenta da história de Paris ficou-se nos 13o mortos e 413 feridos. Cinco anos depois, os 14 homens detidos no âmbito do inquérito ainda esperam julgamento atrás das grades das prisões de alta segurança. Atrasado pela pandemia, o processo devia ter chegado às mãos do juíz em janeiro com as sessões previstas para os seis meses seguintes.





