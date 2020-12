O primeiro-ministro francês anunciou hoje medidas mais duras para travar o aumento das novas infeções. No réveillon ninguém pode sair de casa. Cinemas e restaurantes vão manter-se fechados. Conheça as novas regras em vigor a partir do dia 15.

Mundo 2 min.

França. Recolher obrigatório passa a ser às 20h00, Consoada é a única exceção

Paula SANTOS FERREIRA O primeiro-ministro francês anunciou hoje medidas mais duras para travar o aumento das novas infeções. No réveillon ninguém pode sair de casa. Cinemas e restaurantes vão manter-se fechados. Conheça as novas regras em vigor a partir do dia 15.

A uma semana do desconfinamento gradual as novas infeções voltam a disparar em França. Nas últimas 24 horas registaram-se 13.750 casos e faleceram 297 pessoas.



Perante este cenário o governo decidiu adotar medidas mais duras e adiar a abertura de cinemas, teatros, cafés e restaurantes.

Assim a partir de 15 de dezembro o recolher obrigatório passa a ser das 20h00 às 06h00 da manhã, em vez das 21h00 às 07h00, como estava previsto. Isso mesmo foi anunciado pelo primeiro-ministro e pelos ministros da Saúde e da Administração Interna numa conferência de imprensa esta tarde.

As próximas semanas vão “ser negociadas com muita vigilância”, declararam devido ao aumento súbitos de novas infeções pelo novo coronavírus e que vem deitar por terra o objetivo da França conseguir “reduzir os casos para um máximo de 5000 por dia”, a partir de 15 de dezembro, data do desconfinamento gradual.

“O jogo está longe de ser ganho”, por isso, o governo vai adotar “medidas mais restritas” para conter a progressão da doença no país.

Pandemia acentuou a interdependência entre o Luxemburgo e França Em matéria de trabalho, a dependência entre os dois países tornou-se ainda mais evidente. A conclusão é da agência de planeamento urbano e desenvolvimento sustentável de Lorena que recomenda mexidas nos acordos dos teletrabalho.

“Ainda não saímos da segunda vaga” e “se não alterarmos nada” existe o “risco” de que “a segunda vaga se intensifique nas próximas semanas e que os casos graves comecem a aumentar”, explicou o ministro da Saúde, Olivier Véran, citado pelo Le Figaro.

Seis visitas para a Consoada

A única exceção ao recolher obrigatório será feita na noite de Natal. Na consoada não haverá obrigação de estar às 20h00 em casa.

Isto, na condição dos residentes em França respeitarem a “recomendação” de reunir até “seis adultos em casa em simultâneo”.

Contudo, não haverá benesses no Ano Novo, que apesar de ser um “momento tradicionalmente festivo”, “concentra todos os ingredientes para um aumento epidémico”, vincaram os governantes. Assim sendo, nessa noite mantém-se o recolher obrigatório às 20h00.

Restauração e locais culturais continuam fechados

Os restaurantes, cafés, bares vão continuar encerrados a partir de 15 de dezembro, estando agora a data de reabertura fixada para “20 de janeiro”, anunciou o primeiro-ministro. O mesmo sucede com os pavilhões desportivos.

Transfronteiriços franceses têm teletrabalho prolongado até à primavera Até março, o acordo que permite que os fronteiriços franceses se mantenham em teletrabalho sem qualquer consequência para os descontos vai manter-se em vigor.

Ao contrário do previsto também o setor da cultura não vai abrir portas a 15 de dezembro, continuando fechados por “mais três semanas”. Cinemas, teatros, museus, circos, casinos, salas de jogo, jardins zoológicos e eventos em estádios, tem agora data de abertura para 7 de janeiro. Contudo, no início do próximo mês esta data será ou não confirmada pelo governo mediante a evolução da pandemia.

Perante este adiamento, Jean Castex realçou que irão ser mantidas “todas as medidas de apoio económico, tanto gerais como específicas aos estabelecimentos culturais, até à sua reabertura”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.