França. Recolher obrigatório começa às 18h00 a partir de sábado

Preocupado com propagação das novas variantes do vírus da covid-19, o Governo francês endureceu as restrições.

Recolher obrigatório a partir das 18 horas a partir de sábado, durante pelo menos 15 dias, e controlos fronteiriços reforçados: Jean Castex revelou novas restrições ontem, quinta-feira, para travar a propagação do coronavírus em França e anunciou uma extensão da campanha de vacinação na segunda-feira.

O aparecimento de novas variantes mais contagiosas do vírus da covid-19 está a preocupar o Governo francês e a obrigar a novas restrições.

"Se assistirmos a uma forte agravamento da epidemia, seremos obrigados a decidir rapidamente sobre um novo confinamento", advertiu o Primeiro-Ministro numa conferência de imprensa ao lado de seis membros do governo.

Para já, a aplicação do recolher obrigatório a partir das 18 horas, é alargado a toda a França metropolitana "a partir deste sábado e durante pelo menos 15 dias", numa "lógica de travagem preventiva". "Salvo exceções ligadas a missões de serviço público, todos os locais, lojas ou serviços abertos ao público serão encerrados às 18 horas", disse Jean Castex.

Esta medida, "visa reduzir ainda mais os contactos sociais ao fim do dia, permitindo ao mesmo tempo a continuação de atividades económicas, educacionais e de viagens durante o dia".

Ao mesmo tempo, as condições de entrada em França serão "consideravelmente" reforçadas e os controlos fronteiriços serão "reforçados".



