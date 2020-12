Saiba tudo o que já é permitido e continua proibido no desconfinamento que entra hoje em vigor, em França. Imigrantes já podem viajar para Portugal.

França. Recolher obrigatório às 20h00 entra hoje em vigor

Paula SANTOS FERREIRA Saiba tudo o que já é permitido e continua proibido no desconfinamento que entra hoje em vigor, em França. Imigrantes já podem viajar para Portugal.

As viagens dentro de França e para o estrangeiro passam a partir de hoje, dia 15, a ser permitidas, sem necessidade de documentos de justificação. Esta é uma das restrições levantadas com o fim do confinamento em França, que terminou ontem, imposto para combater o aumento das infeções pelo vírus da covid-19.



Hoje, o país vive o seu primeiro dia de desconfinamento gradual, mas há recolher obrigatório, a partir das 20h00 e até às 06h00 da manhã. A única exceção é a noite de Natal, onde a restrição é levantada.

Os portugueses residentes em França já podem assim, viajar para Portugal continental, onde há entrada do país não precisam de apresentar um teste de rastreio negativo, nem realizar quarentena. Apenas para a Madeia e Açores é necessário mostrar o resultado negativo do teste de rastreio, realizado até 72 horas antes. No entanto, o governo de Macron desaconselha as viagens a Portugal devido às taxas elevadas de infeções.

O que é permitido e continua proibido

Em França, inicia-se esta terça-feira o período de desconfinamento gradual. Aqui ficam as atividades permitidas e proibidas.

Circulação e Viagens. Durante o dia, entre as 06h00 e até às 20h00 volta a ser permitido circular livremente na rua, em França, sem necessidade justificação. As viagens entre concelhos e por todo o país e para o estrangeiro voltam a poder ser realizadas.

Recolher obrigatório. Os residentes voltam a poder circular livremente nas ruas de dia, sem justificativo, mas tem de respeitar o recolher obrigatório entre as 20h00 e as 06h00 da manhã. Durante este período é necessária uma justificação para estar na rua. Quem não cumprir incorre numa multa de 135 euros.

Exceções ao recolher obrigatório. Deslocações por motivo profissional, motivos urgentes familiares, razões médicas, missões de interesse geral, cidadãos com necessidades especiais e seus acompanhantes, e necessidades dos animais de companhia.

Natal e Ano Novo: Na noite da Consoada será levantado o recolher obrigatório, e pode-se circular livremente nas ruas, mas cada residente só pode receber até seis convidados para a consoada. Já a noite de réveillon será sacrificada, devendo ser cumprido o recolher obrigatório.

Comércio. Já se pode voltar a fazer compras de bens não essenciais. As lojas de venda destes artigos, como vestuário, por exemplo, voltam a estar abertas.

Restauração. Os cafés, restaurantes, bares continuam encerrados, estando a sua reabertura prevista para o próximo “dia 20 de janeiro”, segundo o executivo de Macron.

Atividades desportivas. Ginásios de fitness e pavilhões desportivos continuam encerrados. As atividades desportivas ao ar livre são permitidas.

Atividades culturais e afins. Os cinemas, teatros, museus e locais de eventos culturais continuam encerrados por mais três semanas.

Também os circos, casinos, discotecas, salas de jogo, e jardins zoológicos continuam fechados, com abertura prevista a 7 de janeiro.

Igrejas e missas. Desde 3 de Dezembro, que as cerimónias religiosas podem reunir mais de 30 pessoas, mas com regras: Tem de haver dois lugares vazios entre cada pessoa ou famílias. Do mesmo modo, uma em cada duas filhas deve estar desocupada nas igrejas, templos, mesquitas e sinagogas do país.

Teletrabalho. Deverá ser mantido sempre que possível, evitando o regresso ao local de trabalho para prevenir novas infeções.

