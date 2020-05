Pronta para a segunda fase de desconfinamento, França vai continuar a controlar o vírus a duas velocidades.

França reabre cafés, piscinas e escolas

Dividida entre zona verde e zona laranja, França prepara-se para reabrir os espaços públicos em dois tempos. Em Paris, por exemplo, cafés, restaurantes, ginásios, piscina e pavilhões desportivos põe fim à quarentena de praticamente dois meses já no próximo dia 2 de junho. Vinte dias depois, a 22 do mesmo mês, é a vez de Lorena.

Os “bons resultados” invocados pelo primeiro-ministro Eduoard Phillipe não significam menos cautela. "As reuniões permanecerão limitadas a 10 pessoas" até 21 de Junho.

Os eventos culturais e desportivos continuam proibidos, “porque, pela sua própria natureza, não permitem respeitar a distância física”. Bares e discotecas não têm permissão para voltar à atividade.

Apesar de ter acabado com a proibição das viagens superiores a 100 quilómetros, o país vai manter os controlos nas fronteiras. A aposta mais arriscada do governo é a reabertura das escolas.

"Decidimos acelerar a reabertura de escolas e colégios em todas as zonas e de escolas secundárias nos departamentos verdes”, confirmou o primeiro-ministro.

Nos departamentos laranja, as escolas secundárias profissionais reabrirão em 2 de Junho e darão prioridade aos estudantes do último ano do ensino secundário, "que precisam de qualificações profissionais”.

