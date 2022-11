Um projeto de lei para construção de seis reatores EPR de nova geração, com a opção de criação de mais oito, é apresentado hoje ao Conselho de Ministros e será discutido com os deputados no início de 2023.

França quer acelerar construção de novos reatores nucleares

O governo francês apresenta, esta quarta-feira, em Conselho de Ministros um projeto de lei para acelerar a construção de novos reatores nucleares. Esta apresentação acontece numa altura que se inicia o debate público sobre que lugar deve ocupar o nuclear na política energética de França.

Ainda que o crescimento das necessidades elétricas já permita ao país afastar-se da dependência dos combustíveis fósseis, o presidente Emmanuel Macron apoia a construção de seis reatores EPR de nova geração, com a opção de criação de mais oito, em paralelo com o desenvolvimento prioritário das energias renováveis, solar e eólica offshore.

A partir desta quarta-feira, o Senado deverá examinar um projeto de lei para acelerar a utilização de energias renováveis. Também hoje chega ao Conselho de Ministros o projeto de lei do governo sobre a energia nuclear, mas que só será analisado pelos deputados no início de 2023, na Assembleia Nacional, segundo afirmou o Ministério da Transição Energética.

"Se queremos ser energeticamente independentes mas também cumprir os nossos objetivos climáticos, temos de substituir os combustíveis fósseis por energia com baixo teor de carbono. A energia nuclear é atualmente a que tem menor teor de carbono, entre todas as soluções disponíveis", afirmou a ministra Agnès Pannier-Runacher na sexta-feira, na central elécrica de Chinon (Indre-et-Loire).

Poupar tempo

As futuras centrais serão instaladas nos locais das centrais existentes, as duas primeiras em Penly (Sena-Marítimo) e Gravelines (Norte). A localização do terceiro conjunto de reatores não foi decidida, mas o Vale do Ródano (Bugey ou Tricastin) é uma das hipóteses considerada.

O projeto de lei apresentado esta quarta-feira visa "poupar tempo" através da simplificação dos procedimentos administrativos: por exemplo, os locais escolhidos ficariam isentos de autorização de planeamento porque o controlo seria assegurado pelos serviços estatais. Além disso, os trabalhos em edifícios que não fossem destinados a receber substâncias radioativas poderiam ser realizados antes de terminar a consulta pública.

Emmanuel Macron poderá lançar a primeira pedra destes novos projetos ainda antes de terminar o seu atual mandato, em 2027, mesmo que a entrada em funcionamento dos primeiros EPR só deva ocorrer em 2035 ou 2037.

A França, que depende da energia nuclear para produzir cerca de 70% da sua eletricidade, decidiu, em 2015, diversificar as suas fontes de abastecimento fechando 14 dos seus 58 reatores (dois já estão encerrados), antes da inversão de estratégia anunciada pelo presidente no final de 2021.

O Conselho Nacional para a Transição Ecológica (CNTE), que reúne sindicatos, patrões e ONG, foi consultado sobre este projeto de lei, mas lamentou "o tempo insuficiente" que lhe foi dado para dar o seu parecer.

O CNTE acrescentou, contudo, que este projeto de lei "não deve condicionar as conclusões do debate público".

Debates públicos

Este projeto de lei "não antecipa o resultado das consultas em curso nem as futuras leis sobre energia e clima que serão decididas", assegurou o ministério na segunda-feira.

Os deputados terão de votar sobre a estratégia energética e climática do país na segunda metade de 2023. Até lá, os franceses poderão manifestar a sua opinião durante a consulta pública sobre a construção dos seis reatores EPR. Uma outra consulta pública, mais ampla, sobre o tema da energia, decorre até 31 de dezembro, nomeadamente através da internet no site criado para o efeito pelo governo francês.

Estes dois processos para ouvir a opinião da população baseiam-no nos cenários projetados para 2050 pelo operador de rede RTE e pela Ademe. Todos estes cenários incluem um aumento das fontes de energias renováveis, com uma quota variável de energia nuclear (ou mesmo nenhuma energia nuclear, o que exigiria, contudo, medidas pró-ativas nessa sentido).

