Primeiro-ministro francês entra em quarentena

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, deverá ser colocado em isolamento durante sete dias após a sua mulher ter dado positivo para a covid-19, revelou a AFP. "O primeiro-ministro, que tinha recebido a sua primeira injecção de vacina Astra Zeneca a 19 de Março, deu negativo esta noite", disse o gabinete do primeiro-ministro, que se reuniu com muitas pessoas na quarta-feira para assinalar o novo levantamento das restrições. "Contudo, em caso de contacto, é colocado em isolamento durante sete dias, de acordo com as regras sanitárias", acrescentou a mesma fonte.





