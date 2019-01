Faz hoje quatro anos que o jornal satírico francês foi alvo de um ataque terrorista que provocou 12 mortos.

Mundo 9

França presta homenagem às vítimas do atentado ao jornal Charlie Hebdo

Faz hoje quatro anos que o jornal satírico francês foi alvo de um ataque terrorista que provocou 12 mortos.

Esta segunda-feira, centenas de pessoas reuniram-se em Paris para relembrar as vítimas do atentado terrorista ao jornal Charlie Hebdo, no dia 7 de Janeiro de 2015. As cerimónias foram lideradas pela presidente da Câmara Municipal de Paris, Ana Hidalgo, e pelo ministro francês do Interior, Christophe Castaner, que, no Twitter, publicou a lista com os nomes das vítimas. Jornalistas, cartoonistas, líderes religiosos e políticos marcaram presença, esta manhã, na capital francesa.

À la mémoire des victimes de l’attentat terroriste contre la liberté d’expression perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.

Frédéric Boisseau

Franck Brinsolaro

Cabu

Elsa Cayat

Charb

Honoré

Bernard Maris

Mustapha Ourrad

Michel Renaud

Tignous

Georges Wolinski pic.twitter.com/npH2YU2iWr — Christophe Castaner (@CCastaner) 7 January 2019

Há quatro anos, os irmãos Saïd e Cherif Kouachi, dois radicais islâmicos, entraram na redação do jornal e dispararam sobre as pessoas que lá estavam, sobretudo redatores e cartoonistas. Doze pessoas morreram e onze ficaram feridas. Este foi o primeiro de uma série de atentados em França. Desde então, o país mantém-se em alerta máximo para a violência terrorista.





9 A presidente da Câmara Municipal de Paris, Ana Hidalgo, acompanhada pela ministra da justiça francesa Nicole Belloubet e pelo ministro francês do Interior, Christophe Castaner Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A presidente da Câmara Municipal de Paris, Ana Hidalgo, acompanhada pela ministra da justiça francesa Nicole Belloubet e pelo ministro francês do Interior, Christophe Castaner Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Homenagem em Paris às vítimas do atentado Foto: AFP O diretor do jornal Laurent Sourisseau, mais conhecido por Riss, também participou na cerimónia Foto: AFP Uma das cerimónias foi realizada em frente à antiga redação do jornal, em Paris, onde teve lugar o atentado Foto: AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.