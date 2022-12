As operadoras estão a considerar todos os cenários possíveis, que podem implicar a redução de frequências de autocarros e comboios.

Crise energética

França prepara-se para cortes de eletricidade nos transportes

AFP As operadoras estão a considerar todos os cenários possíveis, que podem implicar a redução de frequências de autocarros e comboios.

O metro será poupado em caso de corte de eletricidade este inverno, mas é provável que os elétricos parem e que os comboios sofram perturbações: os transportes públicos franceses estão a considerar todos os cenários para evitar deixar os passageiros em terra.

"Não deixaremos sair um comboio ou um metro se houver o risco de haver um corte de eletricidade", disse o ministro dos Transportes, Clément Beaune, na rádio Franceinfo no sábado.

"Por questões óbvias de segurança, para não deixar as pessoas em sérios problemas num comboio bloqueado", prometeu "planos de transporte (...) que serão adaptados e anunciados" se a Enedis interromper o fornecimento de eletricidade.

As eventuais reduções de corrente deverão ser organizadas durante os períodos de pico de consumo, das 8h às 13h e das 18h às 20h, de acordo com uma circular aos prefeitos que surpreendeu os operadores de transportes, que pensaram que seriam não seriam afetados pela medida.

Para os comboios, a bola está no campo da SNCF Réseau, que deverá informar os operadores - principalmente a SNCF Voyageurs, mas também a Trenitalia e os operadores de carga - em caso de encerramento temporário das suas linhas.

Eurotúnel não deverá ser afetado por cortes

"Como parte dos preparativos para possíveis cortes de energia este inverno, a SNCF Réseau está a trabalhar com o governo e a RTE [Rede de Transporte de Eletricidade] numa estratégia nacional de fornecimento de energia à rede ferroviária", indica a empresa pública, prometendo "informações mais precisas" numa data posterior.

Está em curso um levantamento dos pontos sensíveis da rede, que deverá permitir o estabelecimento de diferentes cenários, em particular para ver até onde os comboios podem ir.

A catenária de alta tensão será alimentada em qualquer caso, mas parte da rede de baixa e média tensão é suscetível de ser afetada pela redução de carga, por exemplo, a iluminação de estações e plataformas, o funcionamento das passagens de nível - cuja duração da bateria é limitada - ou de elementos de sinalização. Todos estas componentes são essenciais para a segurança.

No caso do túnel do Canal da Mancha, a Getlink (Eurotúnel) diz que não será afetada, pois pode obter eletricidade tanto do lado britânico como do francês.

No que diz respeito aos transportes públicos, os autocarros elétricos terão bateria suficiente para durar duas horas.

Solução pode passar por redução de frequências

Na Île-de-France, os comboios RER e o metro da RATP deverão ser "pouco impactados", pois beneficiam de canais de abastecimento específicos. Mas os cortes de energia podem fazer parar os elevadores e escadas rolantes.

Os elétricos "e alguns pontos do RER" são fornecidos pela Enedis, e a RATP está a trabalhar com a filial da EDF para identificar áreas que poderiam ser atingidas de acordo com uma porta-voz.

Do mesmo modo, elétricos e troleibus nas províncias estão sob ameaça, e estão a ser realizadas reuniões com os prefeitos esta semana.

"As nossas redes de elétricos estão a preparar-se para a possibilidade de cortes de energia parciais ou totais", refere o operador Transdev, que gere nove elétricos em França, incluindo Grenoble, Montpellier e Nantes.

Serão implementados planos de transporte adaptados, que podem incluir a redução de frequências para contornar à queda da energia elétrica disponível, a criação de serviços parciais ou a paralisação de linhas de elétrico e a sua substituição temporária por autocarros. A Transdev prevê acautelar os cenários mais complicados e avisar os utilizadores sobre as alterações assinaladas.

O mesmo se aplica a Keolis - que gere os elétricos em Bordéus, Caen, Dijon e Lyon -, que espera ser informada de qualquer redução de carga, com horários precisos, até às 17h do dia anterior. "Não podemos fazer anúncios aos passageiros apenas com base no risco potencial de uma quebra de corrente", disse um porta-voz da filial da SNCF.

A Keolis, que opera os metros de Lyon, Lille e Rennes, observa também que este meio de transporte, considerado de "importância vital", será poupado.

