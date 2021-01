O trágico acidente ocorreu na autoestrada A9, perto de Nimes, tendo falecido uma terceira vítima que seguia no veículo dos portugueses com matrícula suíça. O condutor do camião está sob custódia policial.

França. Portugueses morrem em choque frontal de camião que seguia em contramão na A9

O condutor de um veículo pesado de mercadorias, que viajava em contramão na auto-estrada A9, perto de Nimes, França chocou com violência contra um automóvel, causando a morte dos três ocupantes, dos dois quais portugueses, um homem de 48 anos e uma mulher de 47 anos.

A nacionalidade da terceira vítima não foi ainda apurada dado que este jovem, de cerca de 20 anos, não levava documentos de identificação. A polícia francesa avança, no entanto, que o automóvel tinha matrícula suíça.

De acordo com o Ministério Público de Nimes, o condutor do veículo pesado, um polaco de 62 anos de idade, que seguia em contramão, não estava alcoolizado, tendo o teste realizado dado negativo. Contudo, este homem que ficou ligeiramente ferido, encontrava-se a conduzir num estado febril pelo que lhe foi realizado um teste de rastreio à covid-19.

"Homicídio voluntário"

O homem foi colocado sob custódia policial por "homicídio voluntário agravado por um incumprimento deliberado de uma obrigação de segurança" relata o procurador-adjunto, Romain Domingues.

O teste à saliva para detetar a possível presença de drogas não pôde ser realizado, a fim de proteger os policiais de um possível contágio de covid-19, dadas as suspeitas.

O acidente, que ocorreu às 2h30 da manhã na direção Montpellier-Orange perto de Nimes, resultou num "choque frontal" com grande violência, de acordo com os bombeiros.

O camião viajou em contramão, "provavelmente durante cinco ou seis quilómetros", explicaram os bombeiros à AFP.

Devido ao acidente da autoestrada A9 na direção de Orange ficou cortada durante duas horas o que provocou um engarrafamento de dois quilómetros, de acordo com a Vinci Autoroutes.

