França poderá prolongar confinamento para lá de 10 de maio

Emmanuel Macron fala ao país esta noite e, além do confinamento, deverá abordar também a questão do encerramento das fronteiras.

O presidente francês, Emmanuel Macron, deverá anunciar esta segunda-feira, 13 de abril, ao início da noite, o prolongamento do confinamento, para lá de 10 de maio, avança a AFP.

Apesar de os números da pandemia parecer estarem a abrandar no país, ainda não são suficientemente animadores para se poder aligeirar medidas mais restritivas. Por isso, o confinamento e o isolamento social ainda deverão estar para durar, além do que tinha sido noticiado este domingo.

Macron falará ao país pouco depois das 20h e, de acordo com fontes próximas ouvidas pela AFP, o confinamento, que começou a 17 de março, deverá prolongar-se para lá de 10 de maio.



No discurso solene desta noite, Emmanuel Macron "deverá mencionar para o fim do confinamento uma data em maio, pelo menos depois da ponte de 8-10 de maio", referem fontes próximas do chefe de Estado, citadas pela agência.

Este domingo, o Journal du Dimanche tinha avançado a possibilidade de as medidas de confinamento devido à covid-19 se prolongarem até ao final de maio e de a reabertura das escolas acontecer só em setembro.

Covid-19. França ultrapassa 14 mil mortos devido ao vírus O país regista atualmente 95.403 casos confirmados de covid-19.

O discurso desta segunda-feira é feito depois de o presidente francês ter consultado médicos e especialistas - incluindo o polémico professor Didier Raoult, que defende o tratamento com hidroxicloroquina contra a Covid-19 -, mas também políticos, associações e homólogos europeus, como a chanceler alemã, Angela Merkel.

No seu discurso, adianta ainda a AFP, Macron deverá falar também sobre o encerramento das fronteiras nacionais e da União Europeia, questão que está na agenda de uma cimeira europeia virtual a realizar no final de abril.



A epidemia de coronavírus já causou 14.393 mortes em França, mais de nove mil só nos hospitais - o país começou também a fazer a contabilização dos óbitos ocorridos em lares de idosos.

Os dados foram divulgados este domingo, 12 de abril, pela Direcção-Geral da Saúde do país e revelaram, nesse dia, um acréscimo de 315 mortes, em contexto hospitalar. Este número diário registado ontem reflete uma tendência de diminuição, depois de um pico de 605 mortes diárias registadas na segunda-feira passada, o nível mais elevado de óbitos num dia verificado em França, até ao momento.

Domingo foi também o quarto dia consecutivo em que o número de pacientes internados em cuidados intensivos diminuiu em 24 horas. Porém, a DGS adverte que a queda de "apenas 35 pacientes" é ainda uma descida "muito ligeira".





