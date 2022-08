Imagens mostram chamas devastadoras em regiões do país, onde já arderam só este verão 40 mil hectares, segundo dados do governo francês.

Mundo 13 3 min.

Fogos

França pede ajuda a cinco países para combater os incêndios

Redação

Os violentos incêndios que estão a fustigar parte de França levaram o presidente Emmanuel Macron a apelar à "solidariedade europeia" e a pedir o apoio de outros países.

Cinco Estados-membros responderam positivamente. Alemanha, Grécia, Polónia, Roménia e Áustria prontificaram-se a ajudar o país combater os fogos, sobretudo os que assolam a região da Gironda, no sudoeste francês, segundo anunciou Macron esta quinta-feira.

"Alemanha, Grécia, Polónia, e nas próximas horas Roménia e Áustria: os nossos parceiros estão a vir em auxílio da França face aos incêndios", escreveu o presidente francês na sua página de Twitter, onde agradeceu o apoio e elogiou "a solidariedade europeia", que "está a funcionar".

Gironde volta a ser massacrada pelas chamas um mês depois

Esta quarta-feira ao início da noite, oito grandes incêndios lavravam em França. Além de Gironde, as zonas de Maine-et-Loire, Jura, Drôme, Aveyron e Lozère também foram fortemente afetadas pelos fogos e as altas temperaturas que se fazem sentir um pouco por todo o país.

Em Gironde uma parede vermelha de labaredas devorou na terça-feira 6.800 hectares. Um cenário que se repete na mesma região, cerca de um mês depois do incêndio de grandes dimensões ter consumido cerca de 14.000 hectares, em Landiras e ter obrigado à retirada de 10.000 pessoas. Para muitos, a situação repetiu-se esta semana e tiveram de abandonar as suas casas pela segunda vez.

Cerca de 1.100 bombeiros estiveram envolvidos no combate aos fogos em Gironda, disse a prefeitura de Gironde, citada pela AFP, acrescentando que eram esperados "reforços adicionais".

"O incêndio espalhou-se por todos os lados e com o aumento da temperatura, tivemos explosões em alguns lugares", explicou à agência de notícias francesa responsável pelo departamento dos bombeiros da Gironde, Marc Vermeulen.

Face ao "violento" recomeço dos incêndios na região de Gironde, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou na quarta-feira o reforço dos meios que, além de "mais de 1.000 bombeiros", incluíram "nove aviões e dois helicópteros bombardeiros de água".

Numa visita a Gironde, esta quinta-feira, a primeira-ministra Elisabeth Borne disse que suspeitava de fogo posto, mas salientou que será conduzida uma investigação, refere a notícia da agência Bloomberg.

Seca e onda de calor agravam preocupações

O governo francês lembrou que a seca poderá agravar-se nas próximas duas semanas e ativou um grupo de trabalho interministerial para fazer face à situação.

A onda de calor, que se segue a uma vaga quente e seca, levou o executivo a impor restrições ao consumo de água em 93 dos 96 departamentos, incluindo na Moselle. As medidas de poupança de água incluem uma proibição da irrigação de terras agrícolas.

Mais fogos continuam a deflagrar

Esta quinta-feira mais fogos continuavam a ocorrer um pouco por todo o país.

A norte, acima do rio Loire, um incêndio florestal queimou mais de 1.200 hectares da floresta de Pugle, de acordo com as autoridades locais.

Os bombeiros foram também mobilizados para combater um incêndio na região de Aveyron, no sul de França.

A primeira-ministra disse que os recursos mobilizados contra os incêndios, em França, não têm precedentes e insistiu que o governo irá renovar a sua estratégia a longo prazo para combater os fogos.

Segundo dados do governo, no total, mais de 40.000 hectares já arderam este ano em França. Mas os satélites europeus revelam mais área ardida: 50.000 hectares. E o verão ainda não acabou.

(Com agências)

