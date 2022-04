Um ex-padre católico de 48 anos foi condenado na quinta-feira a 12 anos de prisão pelo tribunal criminal de Saint-Denis de La Réunion, em França, por violação e agressão sexual contra uma mãe e o seu filho menor.

França. Padre católico condenado a 12 anos de prisão por violação e agressão sexual

Esta sentença é acompanhada de 5 anos de acompanhamento sócio-judicial, proibição de trabalhar em contacto com menores e inscrição no processo judicial automatizado de autores de crimes sexuais ou violentos .



O Ministério Público (MP) francês tinha pedido uma pena de 15 anos de prisão.

Os factos ocorreram entre 2013 e 2015, mas não foram revelados até 2017, quando o jovem estudante confidenciou ao capelão da universidade, indicando que tinha sido vítima de várias agressões sexuais cometidas pelo padre católico. O jovem tinha 14 anos quando as agressões começaram.

Durante a investigação aberta pelo MP de Saint-Denis, a mãe do jovem revelou que também tinha sido agredida sexualmente pelo padre. O clérigo, demitido do cargo desde então, “tem uma personalidade extremamente forte” e “uma influência importante sobre os fiéis”, comentou o procurador Éric Tuffery durante a acusação por violação e agressão sexual.

O réu tinha admitido os factos, mas afirmpu que as vítimas tinham consentindo. Reiterou esta alegação no tribunal criminal.

No final do julgamento, Nicolas Normand, advogado do ex-padre, declarou que seu cliente não planeia recorrer da sentença.