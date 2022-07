Medidas sanitárias terminam já no dia 1 de agosto, mas algumas, como os testes, poderão ainda ser aplicadas para efeitos de controlo nas fronteiras e viagens.

Pandemia

França põe fim às restrições covid mas controlo fronteiriço poderá manter-se

Medidas sanitárias terminam já no dia 1 de agosto, mas algumas, como os testes, poderão ainda ser aplicadas para efeitos de controlo nas fronteiras e viagens.

O Parlamento francês aprovou esta terça-feira, por votação final do Senado, um projeto de lei que põe explicitamente termo, a 1 de agosto, ao passe sanitário e outras medidas excecionais contra a covid-19, mas prevê a possibilidade de um teste obrigatório nas fronteiras.

"Este texto é um escudo necessário face a uma epidemia de covid-19 que ainda não disse a sua última palavra", salientou o ministro da Saúde François Braun.

O projeto de lei prevê a revogação expressa a partir de 1 de agosto dos regimes excecionais - estado de emergência e gestão de crises sanitárias, o que na prática significa o fim de medidas como o polémico passe sanitário - que deixou de ser requerido desde março -, introduzido há cerca de um ano para facilitar a circulação e mobilidade dos vacinados e recuperados da covid-19.

Viagens e fronteiras podem ser exceção e manter restrições

No entanto, o Executivo francês mantém a possibilidade de reintroduzir regras sanitárias nas viagens e nas fronteiras.

Segundo a AFP, o Governo poderá impor, em casos específicos, um teste covid negativo no embarque para território francês e para viagens ao estrangeiro. No entanto, este certificado de viagem só deverá ser ativado para viagens internacionais no caso de surgir uma variante covid particularmente perigosa em algum país. Ou para viagens a comunidades estrangeiras em caso de risco de saturação hospitalar.

A aplicar-se, a medida deverá abranger pessoas a partir dos 12 anos de idade e o documento válido que abrangerá será apenas o teste de rastreio negativo, desaparecendo a necessidade de apresentação dos certificado de vacinação ou recuperação.

Profissionais não vacinados deverão ser reintegrados nos serviços de saúde

O fim das restrições deverá vir a contemplar também, ainda que mais tarde, a reintegração dos trabalhadores não vacinados da área da saúde, depois das leis sanitárias preverem a obrigatoriedade de se vacinarem sob pena de suspensão. No entanto, a medida está a gerar alguma polémica, sendo vista por alguns deputados como uma vitória para os movimentos anti-vacinas.

De acordo com o texto do projeto, a obrigação de vacinação dos trabalhadores da saúde será suspensa logo que a Alta Autoridade para a Saúde (HAS, na sigla em francês) julgue que já não se justifica, e os trabalhadores da saúde não vacinados serão então "imediatamente reintegrados".

Contudo, ainda não há data prevista para esta decisão entrar em vigor. A HAS afirmou, na sexta-feira passada, ser "a favor da manutenção da obrigação de vacinação contra (a) covid-19 para os profissionais que trabalham em estabelecimentos de saúde e médico-sociais".

