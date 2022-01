Até para beber um café ou viajar no comboio inter-regional é preciso ter este certificado.

Covid-19

França. Onde é obrigatório o passe vacinal a partir desta segunda-feira?

Redação Até para beber um café ou viajar no comboio inter-regional é preciso ter este certificado.

A partir desta segunda-feira, 24 de janeiro, entra em vigor o novo e polémico passe vacinal em França que passa a substituir o passe sanitário. E, a partir de agora, já não basta apresentar um teste negativo para aceder aos mais variados locais, tem de apresentar o passe vacinal. A exceção é feita nos estabelecimentos de saúde, onde o passe sanitário ainda pode ser utilizado.

Passe vacinal. O que é?

Este certificado destina-se a todos os residentes com mais de 16 anos de idade. Trata-se de um certificado de vacinação completo, ou de um certificado de recuperação da infeção, ou de um certificado de contraindicação à vacinação.

Locais onde é obrigatório

Restaurantes e cafés, transportes públicos inter-regionais (comboios, autocarros, aviões), atividades de lazer, salões profissionais, feiras e seminários.

Onde se mantém o passe sanitário

Para as crianças dos 12 aos 15 anos e para aceder aos estabelecimentos de saúde ou médico-sociais pode apresentar o passe sanitário em vez do passe vacinal.

Passe vacinal. Exceções

Todos os residentes que tenham levado a primeira dose da vacina antes de 15 de fevereiro. Mas há condições: irão tomar a segunda dose da vacina nos próximos 28 dias e, neste intervalo, terão de apresentar teste de rastreio negativo com validade de 24 horas.

França vai aligeirar restrições sanitárias. O que muda a partir de fevereiro? O Governo francês anunciou esta quinta-feira, 20, o fim de algumas restrições contra a covid-19 a partir de fevereiro, como teletrabalho obrigatório ou lotação limitada de espaços fechados, com o 'passe vacinal' a entrar em vigor segunda-feira.

Manter empresas abertas

A maioria das disposições do projeto de lei - adotadas definitivamente em 16 de Janeiro pelo Parlamento após debates acalorados - foram validadas na sexta-feira pelo Conselho Constitucional.

"O passe vacinal altera a situação e permitirá retomar as atividades normais", declarou Jean-Baptiste Lemoyne, ministro do Turismo e PME's, em declarações à Europe 1. "No verão passado, o passe sanitário foi o que nos permitiu lidar com a vaga e manter um certo número de empresas abertas", agora com o passe vacinal "é a mesma coisa".

Durante semanas milhares de franceses saíram às ruas protestando contra o passe vacinal e as medidas decididas pelo Governo de Macron.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.