Elisabeth Moreno, nascida em Cabo Verde, é a nova ministra delegada responsável pela igualdade de género, diversidade e igualdade de oportunidades no novo governo Francês.

França. Nova ministra da Igualdade é de origem cabo-verdiana

Ana B. Carvalho Elisabeth Moreno, nascida em Cabo Verde, é a nova ministra delegada responsável pela igualdade de género, diversidade e igualdade de oportunidades no novo governo Francês.

Elisabeth Moreno, nascida em Cabo Verde, é a nova ministra da Igualdade entre Homens e Mulheres no novo governo Francês chefiado por Jean Castex e nomeado por Emmanuel Macron e empossado nesta segunda-feira, 6 de julho.

A nova ministra, que veio substituir Marlène Schiappa, nasceu no Tarrafal, no norte da ilha de Santiago, em Cabo Verde, em 1970. Já teria celebrado seis anos de idade quando os seus pais emigraram para França. Seria no novo país que Moreno terminaria os estudos em Direito, com mestrado em Direito Comercial e um MBA Global Business.

Dirigia a empresa de informática HP África, a partir da África do Sul, quando foi nomeada por Emmanuel Macron para assumir a nova pasta. A empresária cabo-verdiana já desempenhou cargos de direção nas empresas de tecnologia como a Lenovo e a Dell.

Jean Castex é o novo primeiro ministro francês O homem que desenhou o desconfinamento francês sucede a Edouard Philippe.

Elisabeth Moreno não tem afiliação política e dedicou-se à causa da igualdade no mundo dos negócios ao longo do desenvolvimento da sua carreia.

Interveniente com a rede InterElles para a igualdade profissional nos sectores científico e informático, está também na origem da Lenovo All, uma iniciativa interna da empresa, com o objectivo de reforçar a diversidade dentro da marca informática.

Além do seu trabalho na área da igualdade de género, em 2005, Moreno fundou o Cabo Verde Business Club, destinado a promover as relações comerciais entre empresas francesas e cabo-verdianas e, em 2008, esteve na origem da fundação da Casa Cabo Verde em Paris, uma associação que presta assistência à comunidade cabo-verdiana.



O novo executivo de Jean Castex conta com oito novos ministros que vão reunir no primeiro Conselho de Ministros na terça-feira, dia 7 de julho.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.