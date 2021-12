Governo francês anunciou na segunda-feira que o teletrabalho pelo menos três dias por semana passaria a ser obrigatório a partir de janeiro para os empregos em que é possível trabalhar remotamente.

Pandemia

França multa incumprimento do teletrabalho até 1.000 euros por funcionário

Lusa Governo francês anunciou na segunda-feira que o teletrabalho pelo menos três dias por semana passaria a ser obrigatório a partir de janeiro para os empregos em que é possível trabalhar remotamente.

A ministra francesa do Trabalho, Elisabeth Borne, anunciou esta quinta-feira multas até 1.000 euros por trabalhador para as empresas que não cumpram a imposição de teletrabalho de pelo menos três dias por semana, devido à doença covid-19.



“Queremos um sistema que seja mais dissuasivo”, disse a ministra numa entrevista ao canal LCI, ressalvando que as multas não podem ultrapassar 50 mil euros por empresa.

"Parece um filme que nunca acaba". França anuncia novas medidas para travar pandemia Obrigatoriedade de teletrabalho pelo menos três dias por semana e antecipação da toma da terceira dose da vacina, de cinco para três meses, são algumas das novas regras.

Esta medida consta de um projeto em análise na Assembleia Nacional e tem entrada em vigor prevista para 15 de janeiro, tendo as associações de pequenas e médias empresas (PME) reagido contra esta iniciativa, exigindo medidas de acompanhamento do Governo e recusando a escolha da via das sanções.

França, que tem uma taxa de incidência de quase 800 casos por 100 mil habitantes, com mais de 200 mil casos diários, atravessa uma "onda" da pandemia, como advertiu o ministro da Saúde, Olivier Véran.

