O acidente ocorreu por volta das 20h40 de sexta-feira no leste de Estrasburgo.

Acidente

França. Mulher de 24 anos morre durante salto de pára-quedas

AFP O acidente ocorreu por volta das 20h40 de sexta-feira no leste de Estrasburgo.

Uma mulher de 24 anos morreu sexta-feira à noite, em em Estrasburgo, durante um salto de pára-quedas, depois de ter caído "cerca de 1.000 metros", disseram os bombeiros este sábado.

O acidente ocorreu por volta das 20h40 no leste da metrópole alsaciana, de acordo com uma declaração do Serviço Departamental de Incêndios e Salvamento (SDIS) do Bas-Rhin.

"Os bombeiros sapadores acudiram uma mulher de 24 anos que praticava paraquedismo" e que, por uma razão não especificada, "caiu de uma altura de cerca de 1.000 metros", disse o SDIS na sua declaração.



"O óbito foi declarado no local", lê-se no comunicado.

A jovem tinha saltado de um aeródromo perto do local do acidente, segundo uma porta-voz dos bombeiros.

A mesma fonte disse que dez pessoas que estavam presentes no momento da queda ficaram "em choque" e receberam cuidados psicológicos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.