Quinta vaga

Moselle ativa "plano branco" em todos os hospitais públicos e privados

Todos os estabelecimentos de saúde públicos e privados em Moselle ativaram o “plano branco” nesta segunda-feira devido à “saturação” dos serviços de emergência e reanimação, anunciou o Metz-Thionville CHR.

Este mecanismo visa lidar com o “ressurgimento da epidemia” e “apoiar serviços saturados” num “contexto particularmente sensível” nos hospitais e clínicas de Metz, Thionville, Sarreguemines, Saint-Avold e Forbach, disse o grupo hospitalar, através de um comunicado de imprensa.

“A situação atual é a consequência da circulação ativa e precoce dos vírus de inverno e do aumento contínuo de pacientes covid hospitalizados”, acrescentou.

No CHR Metz-Thionville, 64 pacientes estão hospitalizados com covid-19, incluindo 28 em cuidados intensivos, de acordo com a administração do hospital, citada pela AFP.

Metz-Thionville pediu que população seja vacinada "massivamente"

Sob pressão crescente da quinta vaga da pandemia, as agências regionais de saúde (ARS) de Ile-de-France, Occitanie, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Córsega, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Hauts-de-France, Normandia e parte da Bretanha, anunciaram o lançamento do "plano branco" em todos os seus hospitais e clínicas desde o início do mês.

O Hospital Universitário de Strasbourg e os hospitais Colmar e Mulhouse, na região de Grand Est, também lançaram o mesmo plano no início de dezembro.

O mecanismo torna possível desprogramar cirurgias e realocar profissionais em unidades de cuidados intensivos. O hospital Metz-Thionville também pediu que a população seja vacinada "massivamente" para ajudar os profissionais de saúde "já fortemente impactados pelas anteriores vagas" da pandemia.