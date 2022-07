Vários projéteis atingiram os espectadores a algumas dezenas de metros da plataforma de lançamento. Foi aberta uma investigação por homicídio involuntário.

França. Menino de 7 anos e irmã morrem por causa dos fogos de artifício do 14 de julho

AFP Vários projéteis atingiram os espectadores a algumas dezenas de metros da plataforma de lançamento. Foi aberta uma investigação por homicídio involuntário.

Começou esta sexta-feira uma investigação de homicídio involuntário para averiguar o que esteve na origem da morte de duas pessoas em Cholet (Maine-et-Loire, no oeste de França) na quinta-feira após um "incidente de lançamento" durante o fogo de artifício de 14 de julho.

Um rapaz de sete anos e a sua irmã de 24 anos, que estavam com a família, morreram quando vários projéteis atingiram os espectadores a algumas dezenas de metros da plataforma de lançamento, em circunstâncias que são pouco claras.

Um familiar da jovem, com cerca de 30 anos, sofreu queimaduras graves. Foi levado para uma unidade especializada do hospital de Tours e a sua vida já não corre perigo, segundo o procurador da República de Angers, Eric Bouillard.

Seis outros espectadores, incluindo os pais das duas vítimas, sofreram ferimentos ligeiros.

Bombeiros e organização ouvidos esta manhã

As audiências dos bombeiros e dos organizadores da festa começaram esta manhã, segundo disse o procurador aos jornalistas.

"Espero que as respostas sejam dadas rapidamente às vítimas e que tudo seja esclarecido o mais brevemente possível", declarou à televisão BFMTV.

A investigação, confiada à Segurança departamental do Maine-et-Loire e à esquadra de polícia de Cholet, procurará saber se "havia ou não todas as medidas de segurança, em particular a proximidade do público à plataforma de lançamento, se as normas foram respeitadas, se as regras do fogo de artifício foram respeitadas", acrescentou.

Várias dezenas de pessoas observaram o fogo de artifício mesmo atrás das vedações em redor do estádio, longe da praça principal onde a maioria dos espectadores estavam reunidos, de acordo com várias testemunhas.

Várias pessoas atingidas por estilhaços

O acidente, noticiado em primeira mão pelo diário Courrier de l'Ouest, foi filmado e amplamente partilhado em redes sociais.

"Estávamos 100 pessoas a 50 metros do local de lançamento", recorda à AFP Sandy Beauvois, 25 anos, operador de armazém em Cholet.

"Pode ter caído ao chão algum dispositivo, porque vimos um fogo a começar na rampa de lançamento, e 10 segundos depois um foguete explodiu no meio da multidão."

"Fomos atingidos por estilhaços, todos se levantaram para apagar os pequenos incêndios que estavam na vegetação muito seca", continuou. "Não foi o único projétil que atingiu a multidão, até porque não foi isso que causou as mortes".

Questionado pela AFP durante a noite sobre as circunstâncias do acidente, o procurador disse que se tratou de um "incidente de lançamento".

Laurent Picard, que veio ao fogo de artifício com as suas duas filhas de 8 e 13 anos de idade, testemunhou o acidente, sobre o qual publicou no Facebook.

Município diz que fabricante é "sério"

"Eu estava a 5/6 metros da explosão com as minhas duas filhas, fui atingido por faíscas e senti o calor da explosão", disse à AFP. "Felizmente, onde estava, de certa forma servi de escudo para as minhas filhas".

"Foi um foguete que explodiu no sentido errado ou explodiu durante a queda? Aconteceu tão depressa, que não consegui perceber", acrescentou.

"Houve gritos por todo o lado, houve algum pânico", conta, ainda em choque. "Meti as minhas filhas em segurança. Podíamos ter sido nós!"

O presidente da Câmara de Cholet explicou que membros da equipa de segurança tinham "aconselhado as pessoas" perto do local do acidente "a afastarem-se".

Segundo Gilles Bourdouleix, o município trabalha "há anos" com este fabricante "sério" de fogo-de-artifício, a empresa bretã HTP com sede perto de Rennes, de acordo com o Courrier de l'Ouest. "É uma tragédia terrível", lamentou.

