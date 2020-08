"Os testes de despistagem devem ser obrigatórios para todos os jovens entre os 15 anos e os 29 anos”, declara um chefe intensivista francês. A maioria das infeções está a ocorrer entre os 25 e os 39 anos.

França. Médicos querem testar todos os jovens à covid-19

Dos 3310 novos casos registados nas últimas 24 horas em França, a maioria foi detetada em adultos com menos de 40 anos, nomeadamente na faixa etária dos 25 aos 29 anos.



É entre os jovens e os adultos mais novos que a circulação do novo coronavírus está a ser mais rápida e a contagiar mais pessoas, pelo que há já médicos a defender a testagem massiva a todos os residentes com menos de 40 anos.

“Os testes de despistagem devem ser obrigatórios para todos os jovens entre os 15 anos e os 29 anos”, defende Djillali Annane, chefe da unidade de cuidados intensivos de Garches, em Hauts-de-Seine, ao jornal Le Parisien.

“Temos 15 dias para interromper a tendência e diminuir a circulação do vírus entre os jovens”, alerta este especialista temendo que a situação se agrave ainda mais. Isto num momento em que a França se debate com um crescimento acentuado das infeções, sobretudo no período de regresso de férias.

Maioria dos casos abaixo dos 40 anos

Depois dos 25-29 anos são os adultos de 30-34 anos os mais afetados pela covid-19 em França, revelam os dados diários franceses. Na ÍIle-de-France, a incidência entre 20-29 anos chega a chegar a 115 casos por 100.000 habitantes.

“É importante que essas pessoas conheçam a sua situação, principalmente no final do período de verão, para onde vão para alguns voltarem para casa e encontrarem o seu círculo familiar, e outros encontrarem o seu círculo profissional”, frisou Djillali Annane.

A França está a impôr mais medidas restritivas perante o agravamento da epidemia, como em certas zonas de Paris e Marselha.

