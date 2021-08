O presidente criticou os opositores, sem os nomear, por explorarem a pandemia "para ganharem quota de mercado político".

Macron: "Crise de tal magnitude nunca foi combatida de uma forma tão democrática"

O Presidente francês Emmanuel Macron rejeitou, esta quarta-feira, as acusações de que está a lidar com a crise da Covid-19 de forma autoritária e renovou o seu apelo para que as pessoas sejam vacinadas para vencer a pandemia.



"Nunca antes na nossa história tinha sido uma crise de tal magnitude combatida de uma forma tão democrática", disse Macron no início de uma reunião virtual do gabinete de defesa transmitida pela televisão francesa.

Os comentários de Macron seguiram-se a um quarto fim-de-semana consecutivo de manifestações nas principais cidades francesas contra novas medidas que condicionam o acesso a restaurantes, museus e praticamente todas as atividades à prova de vacinação ou a um teste negativo recente.

O estatuto das pessoas é apresentado num chamado passe de saúde, ou passaporte de vacina, que o governo diz ser a única forma de permitir um regresso à vida normal.

Embora alguns manifestantes afirmem que as medidas são ditatoriais, tem havido uma maior adesão na tomada de vacinas desde que foram anunciadas em julho. Dois terços dos cidadãos franceses com idade igual ou superior a 12 anos estão agora totalmente vacinados, de acordo com dados governamentais.

Embora as taxas de vacinação sejam elevadas em França, muitos territórios franceses ultramarinos estão a ver as infecções dispararem, uma vez que a tomada de vacinas permanece baixa e a variante delta mais contagiosa está a espalhar-se rapidamente.

Embora tenha notado um abrandamento nas marcações de vacinas nos últimos dias, o presidente insistiu que quer "pelo menos atingir" um objetivo de 50 milhões de primeiras injecções até ao final de agosto, contra 45,3 milhões de pessoas que até agora tiveram pelo menos uma dose.

"Hoje, enfrentamos assim uma situação, especialmente em Guadalupe e na Martinica, que é dramática", disse o presidente, acrescentando que os hospitais já se encontram saturados nos dois territórios ultramarinos.

Só para Guadalupe são necessárias pelo menos 100 camas de Unidades de Cuidados Intensivos, disse o ministro dos territórios ultramarinos, Sebastien Lecornu, na terça-feira. Macron disse que 231 profissionais de saúde e 70 bombeiros tinham viajado de França esta terça-feira para ajudar. "A crise da saúde não ficou para trás", disse Macron. "É muito claro que ainda vamos viver com este vírus durante vários meses".

