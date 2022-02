Após agredir o marido e asfixiar os filhos, a mulher pretendia suicidar-se, mas foi presa. Depressão, alcoolismo e crise conjugal podem ter contribuído para a tragédia. Casal preparava doutoramento e vivia numa aldeia que está em choque.

França. Mãe que matou os dois filhos bebés enfrenta prisão perpétua

Paula SANTOS FERREIRA Após agredir o marido e asfixiar os filhos, a mulher pretendia suicidar-se, mas foi presa. Depressão, alcoolismo e crise conjugal podem ter contribuído para a tragédia. Casal preparava doutoramento e vivia numa aldeia que está em choque.

A pacata aldeia de Drouville, com cerca de 200 habitantes, a sul de Nancy, está em choque com o duplo infanticídio na família que acolheram à cerca de dois anos e meio. Um casal e dois filhos, já ali nascidos, um de nove meses e outro de dois anos. Na terça-feira, dia 15, a mãe agrediu o marido, com um martelo, e saiu de casa. Depois, foi buscar os filhos à creche e no seu carro asfixiou os bebés, tapando-lhes a boca e o nariz com a mão e colando-os ao seu peito. Assim ficou até cada um deixar de respirar. A sua intenção seria suicidar-se, mas, entretanto, foi detida.



A descrição foi feita pela mulher, de 35 anos, aos polícias, após ser detida, no mesmo dia à noite, quando pretendia acabar também com a sua vida.

Depois de ter morto os seus dois filhos, esta mãe foi comprar cervejas, um rolo de fita adesiva e sacos de lixo, segundo informações do Ministério Público citadas pela AFP. A suspeita pretendia "pôr termo à sua vida", um desejo "corroborado pela presença de cartas escritas por si à mão" encontradas no seu veículo onde dizia "querer acabar com a sua vida", de acordo com o Procurador da República de Nancy, François Pérain, também citado pela agência de notícias francesa.

Na quinta-feira, esta mãe foi acusada de "assassinar menores de 15 anos" e "violência deliberada contra um cônjuge com uma arma", informou este magistrado salientando que ela enfrenta uma pena de prisão perpétua.

Segundo informações recolhidas, esta mulher será psicologicamente frágil, tendo no passado sofrido de graves episódios de depressão, além se ter um problema de consumo de álcool. Atualmente, ela e o marido estariam a passar por uma crise conjugal.

Marido apresentou queixa

No dia da tragédia, e pela primeira vez, ela agrediu fisicamente o marido, atacou-o com um martelo. O homem ficou ligeiramente ferido e foi ao hospital, de onde saiu e se dirigiu à esquadra da polícia para participar o episódio de violência doméstica. Quando regressou a casa, a mulher já não estava lá. Tinha ido buscar os filhos à creche para o pior dos seus destinos.

A polícia iniciou então as buscas ao seu paradeiro sem sucesso, de início.

Ao início da noite a mulher regressou a casa para ir buscar um boneco de peluche de um dos filhos dizendo ao marido que era para enterrar juntamente com o bebé. Foi aí que os policiais a detiveram. E quando descobriram os corpos dos filhos sem vida no banco dianteiro, ao lado do do condutor, no seu automóvel.

Na polícia foi criada uma célula psicológica para assistir a equipa de agentes e bombeiros responsável pelas buscas em Drouville, em Meurthe-et-Moselle.

Casal estava a fazer doutoramento

Na aldeia de Drouville o choque está instalado. O que aconteceu é “dramático”, descreve Didier Bourdon, prefeito da comuna de Meurthe-et-Moselle, à France Bleu. Segundo este autarca a família mudou-se para aquela aldeia há dois anos e meio, para uma casa em frente à prefeitura. Eram “muito discretos”, diz. “Falei com eles umas duas vezes” e “via-os de vez em quando, a passear o cão e as duas crianças”, conta ao site desta radio francesa.

Os dois, eram doutorandos e autores de uma tese sobre agronomia. O marido, uma pessoa “fechada” e trabalha no instituto nacional de investigação agronómica, de Nancy, adianta este prefeito.

“É triste”, “É catastrófico”, “Estamos em choque”, disseram os vizinhos na reportagem da France Bleu. Se houver necessidade irá também ser criado um grupo de apoio psicológico na aldeia, promete o município.

Outro duplo infanticídio

Em 2017 a região de Nancy foi abalada por outro duplo infanticídio cometido por outra mãe que também sufocou duas filhas pequenas, tendo sido condenada a 30 anos de prisão.

Jenny Joyce de Mass, de 27 anos, acordou durante a noite e assassinou as suas duas filhas de 19 meses e 3,5 anos, nas suas camas, asfixiando-os ao colocar um pano nas suas pequenas bocas e um saco de plástico nas suas cabeças fechado no pescoço. Segundo a mulher, também de Nancy, foi “uma voz” que a ordenou que o fizesse.

A "voz" pediu também que ela própria se suicidasse, e ela tentou, mas não conseguiu, nem tomando medicação para ganhar coragem para pôr termo à vida. O duplo infanticídio aconteceu a 1 de janeiro de 2017 e foi a própria quem telefonou para a polícia a confessar o crime.

Na investigação a suspeita declarou que era vítima de violência doméstica e que desejava privar o marido das filhas, escreveu a imprensa francesa na altura. Contudo, nada ficou provado.

Em outubro de 2020, a assassina confessa foi condenada a 30 anos de prisão, com 20 anos de cadeia efetiva, por especialistas e exames não terem demonstrado existir “nenhum problema mental que tenha alterado o seu discernimento”, como escreveu o Sudouest France. Durante o julgamento, a culpada relatou a noite dos crimes sem qualquer emoção, relata este jornal.

