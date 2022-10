A localidade de Suippes é também o lar do 132º regimento de infantaria cinotécnica (RIC), o primeiro canil militar da Europa.

França inaugura primeiro memorial dedicado a "cães heróis"

O primeiro memorial dedicado aos "cães heróis civis e militares" em França foi inaugurado esta quinta-feira em Suippes, na região de Marne.



Uma estela de bronze, representando um Poilu (termo coloquial para os membros da infantaria francesa da Primeira Guerra Mundial) e o seu cão, foi simbolicamente erguida no coração desta aldeia, um dos lugares de memória do conflito.

A localidade é também o lar do 132º regimento de infantaria cinotécnica (RIC), o primeiro canil militar da Europa.

A criação deste monumento, com um metro de altura e 1,2 metros de largura, intitulado "Frères d'arme" (Irmãos de armas), foi confiada ao escultor franco-colombiano Milthon.

Foi financiado no valor de 150 mil euros pela Société centrale canine (SCC), que lançou a ideia e recebeu apoio do Exército e da comuna de Suippes.

Cães ajudam soldados franceses em missões no exterior

Esta associação, que é reconhecida como de utilidade pública, é responsável pela gestão do livro genealógico canino.

"Para além deste dever de memória", o presidente da Centrale canina, Alexandre Balzer, pretende fazer deste memorial o emblema "do admirável trabalho dos nossos cães ao serviço do homem, desde o cão que faz visitas nos hospitais até ao cão de patrulha nas montanhas do Afeganistão".

A cerimónia contou com a presença de soldados do 132º RIC e seus cães. Muitos dos cães, principalmente pastores belgas, mas também pastores alemães, usavam as mesmas medalhas que os seus donos nas suas trelas.

Com 550 cães, este regimento, único em França, dá apoio em operações externas, desde o Burkina Faso ao Iraque. As suas equipas intervêm também na França metropolitana, para a deteção de explosivos ou estupefacientes.

Embora os cães de combate mais corajosos tenham direito a honras militares, nenhum herói canino recebeu ainda a Legião de Honra.

