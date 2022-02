O corpo, que foi encontrado a 30 de janeiro próximo de uma ponte no rio Ill, foi finalmente identificado como o marido da mulher de 87 anos que foi gravemente ferida com um martelo.

França. Identificado corpo do marido de idosa que tinha sido atacada com martelo

AFP O corpo do marido de uma mulher de 87 anos que sofre de Alzheimer e foi gravemente ferida com um martelo no início de janeiro, em Estrasburgo, foi recuperado do rio Ill, que atravessa a capital alsaciana, disse o Ministério Público na terça-feira.

O corpo, que foi encontrado a 30 de janeiro próximo de uma ponte, foi finalmente identificado através de exames "odontológicos".



As investigações continuam para determinar a causa da morte do homem de 85 anos, que não tinha sido encontrado desde que a mulher foi atacada com um martelo.

A 3 de janeiro, uma enfermeira de cuidados domiciliários descobriu a octogenária gravemente ferida e a sangrar de várias partes do corpo. A mulher foi hospitalizada e perdeu um olho.

Foi encontrado um martelo junto à sua cama, com vestígios de sangue, revelou uma fonte próxima do caso. Na altura a polícia tinha lançado um apelo a testemunhas devido a um "desaparecimento preocupante" do homem.

Nunca tinha sido apresentada qualquer queixa de violência contra o marido da vítima, disse uma fonte da polícia. Segundo o filho do casal, a mulher já tinha sido violenta com o marido por causa da sua doença.

