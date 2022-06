O caso terá acontecido durante a gravação de um programa do canal francês TF1 na sexta-feira à noite, numa praia da região do Var.

França. Homem suspeito de ser o autor de picadas durante concerto

AFP Um homem foi detido em Toulon na sequência de uma investigação sobre picadas relatadas por espectadores que assistiam a uma gravação de um programa do canal francês TF1, na sexta-feira à noite, numa praia da região do Var, disse o Ministério Público de Toulon no domingo.

O suspeito de 20 anos, que vive em Toulon, foi acusado no domingo por um juiz de instrução no âmbito de uma investigação judicial aberta por "violência agravada com uma arma (seringa) e premeditação". Foi colocado sob custódia, informou o procurador de Toulon, Samuel Finielz.

Uma vintena de espectadores que assistiu à gravação do espetáculo da TF1 "La chanson de l'année" nas praias de Mourillon, em Toulon, na sexta-feira à noite, disse à polícia que tinha sido picada durante o concerto. "Já foram apresentadas várias queixas e outras ainda não foram formalizadas", disse o procurador.

Uma das vítimas, uma segurança que trabalhava no local, foi hospitalizada.

"Ela sofreu um mal-estar, mas ainda não conseguimos determinar se estava ligado a uma substância nociva introduzida na seringa ou à situação stressante que tinha acabado de experienciar", precisou o magistrado.

Arguido identificado por duas jovens

Estes acontecimentos levaram a movimentos de multidões na praia e à intervenção da polícia. Os agentes da polícia, em posição de observação, avistaram o principal suspeito e procederam à sua detenção e colocação sob custódia com um segundo indivíduo que foi subsequentemente libertado, uma vez que nenhuma queixa foi apresentada contra ele, disse o representante do Ministério Público (MP).

O arguido foi identificado por duas jovens mulheres que disseram aos investigadores que o tinham visto com uma seringa e que tinham conseguido impedi-lo de as injetar. Também alegaram ter sido vítimas de violência.

"Nesta fase do processo, o homem contesta inteiramente os factos, mas tendo em conta as declarações das vítimas, o MP considerou que havia acusações suficientes para abrir um inquérito judicial e apresentá-lo a um juiz."

Vítimas submetidas a exames médicos

Recentemente, multiplicaram-se em França as picadas 'misteriosas' com agulhas, principalmente em discotecas e bares, mas também em festas, concertos ou eventos desportivos. O fenómeno está igualmente a ser investigado na Bélgica. No Luxemburgo, não há nenhum relato destas picadas até ao momento.

Neste contexto, o MP de Toulon estabeleceu um protocolo com a polícia e a gendarmeria há um mês para lidar com este tipo de ataque. O documento prevê a examinação das vítimas por um médico forense, amostras de sangue e urina, assim como amostras capilares, mais precisas, no prazo de seis semanas, para tentar determinar se foram injetadas com produtos ou substâncias nocivas. Desde domingo, já tinham sido realizados sete exames médicos, cujos resultados deverão ser conhecidos na próxima semana.

A investigação foi confiada ao departamento de segurança da esquadra de polícia de Toulon.



