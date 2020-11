França. Homem morre após ataque de vespas asiáticas

Um homem de 70 anos morreu na sexta-feira à tarde na região sul de Charente, em França, na sequência de um ataque de vespas asiáticas. A informação foi avançada pelos bombeiros este domingo.

AFP Um homem de 70 anos morreu na sexta-feira à tarde na região sul de Charente, em França, na sequência de um ataque de vespas asiáticas. A informação foi avançada pelos bombeiros este domingo.

O idoso estava no seu campo, em Chalais, ao volante de um trator quando foi atacado por uma nuvem de vespas asiáticas. O homem terá tocado no ninho durante a passagem com o trator, disseram as autoridades à agência de notícias France Press (AFP). Esta espécie invasora é considerada particularmente agressiva quando o seu ninho é perturbado ou ameaçado.

Gravemente ferido, o homem mal teve tempo de avisar os familiares. Quando os bombeiros chegaram ao local o agricultor estava inconsciente e as tentativas de reanimação não surtiram efeito. A vítima terá provavelmente morrido de choque anafilático, uma reação alérgica exacerbada, acrescentaram as autoridades de socorro. A morte por picada de vespas asiáticas é, ainda assim, rara. Esta espécie invasora é considerada particularmente agressiva quando o seu ninho é perturbado ou ameaçado.

Em França, registam-se "algumas dezenas de mortes por ano", disse a alergologista Madiha Ellafi. A vespa "de pés amarelos" (vespa velutina nigrithorax), que começou a colonizar parte da Europa Ocidental, terá chegado à Europa por acaso em 2004 num carregamento de cerâmica proveniente da China, entregue na região de Lot-et-Garonne.

Vespa asiática detetada pela primeira vez no Luxemburgo Governo pede que sejam comunicados todos os avistamentos destas vespas, caracterizadas por terem patas amarelas e um corpo de grandes dimensões e mais escuro que o das restantes espécies.

A presença da espécie invasora foi detetada pela primeira vez no Luxemburgo em setembro de 2020, primeiro em Junglinster e depois em Ingeldorf e Esch-Sur -Alzette. Este insetos têm patas amarelas e um corpo de grandes dimensões e mais escuro que o das restantes espécies.

O Governo pede que sejam comunicados todos os avistamentos destas vespas, caracterizadas por terem patas amarelas e um corpo de grandes dimensões e mais escuro que o das restantes espécies. A destruição dos ninhos pode ajudar a reduzir os danos causados pelas vespas, conhecidas por matarem as populações de abelhas locais.

Este tipo de intervenção deve ser realizado por agentes especializados. Segundo o Governo será elaborado um plano de ação em colaboração com os atores envolvidos para limitar o incómodo da espécie e a sua expansão no território luxemburguês.



(Com Catarina Osório)

