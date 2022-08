A polícia descobriu quase cinco mil fotografias tiradas sem consentimento. Vai ser julgado por 'voyeurismo'.

França. Homem filmava pernas e roupa interior de mulheres em supermercado

Um homem de 50 anos vai a julgamento, em março, no Tribunal Criminal de Nancy por voyeurismo depois das autoridades terem descoberto quase cinco mil vídeos de pernas ou roupas íntimas de mulheres, filmados sem o seu conhecimento.

O homem, que vive em Meurthe-et-Moselle, foi descoberto em setembro de 2021 quando seguranças de um hipermercado perto de Nancy o viram a filmar com o telemóvel debaixo da saia de uma cliente, que apresentou queixa.

De acordo com o procurador do Ministério Público de Nancy, citado pela RTL, o homem terá confessado as filmagens ilegais, mas referiu que o tinha feito apenas "quatro ou cinco vezes".

Filmava vídeos das mulheres enquanto fazia compras

No entanto, após a apreensão do computador do suspeito, as autoridades perceberam que o homem tinha guardados 4.777 vídeos de pernas ou roupas íntimas femininas.

"Enquanto fazia compras, ele conseguia gravar várias dezenas de vídeos", disse o magistrado.

Está acusado de voyeurismo agravado e enfrenta uma pena máxima de dois anos de prisão e uma multa de 30.000 euros.

