França. Homem atira filho do quinto andar no dia do casamento

Um homem de 37 anos, atirou o filho do 5º andar de um prédio, na madrugada de sábado, em Choisy-le-Roi, Val-de-Marne, na Île-de-France.

A criança de seis anos foi internada no hospital de Necker, em Paris, em estado crítico e o "prognóstico muito reservado", segundo o Ministério Público francês, que acrescenta que o crime terá ocorrido em contexto de "disputa conjugal", na noite de sexta para sábado.

Por volta das 02h30, o pai da criança, nascida de uma união anterior, atirou-a da janela. Antes disso, refere o Le Parisien tinha agredido violentamente a mulher, com quem terá casado no mesmo dia.

De acordo com testemunhos de vizinhos a mulher conseguiu sair e fugir para a rua onde gritou por ajuda.

De seguida, o homem terá começado a agredir o filho.

"Estávamos ao telefone com a polícia, dizendo-lhes para virem com reforços, quando, de repente, vimos o homem a sair para a varanda com a criança. Tentámos acalmá-lo, dissemos-lhe para parar! E depois atirou o seu filho pela janela, como um saco do lixo. Tinha até ganho impulso para o atirar correctamente. O horror...", relatou um dos vizinhos ao Le Parisien.

Fonte do Ministério Público disse ao mesmo jornal que nesta fase da investigação, a cargo da Polícia Judiciária de Val-de-Marne, ainda não é possível saber "o que desencadeou o acto".

O homem, que não estava referenciado pelas autoridades, foi internado num hospital psiquiátrico, mas a investigação que está em curso aponta para tentativa de homicídio.

No último ano, e de acordo com os dados do Ministério do Interior francês, 25 crianças foram mortas em contexto de violência doméstica.



