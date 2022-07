O suspeito estava barricado na casa desde terça-feira à noite.

França. Homem abatido pela polícia depois de matar vários familiares

Um homem com cerca de 20 anos foi morto a tiro pela polícia na quarta-feira depois de ter matado cinco membros da sua família numa casa em Douvres (departamento de Ain), no leste de França, onde se encontrava barricado desde terça-feira à noite.

O suspeito estava armado com uma espingarda e uma catana (espada japonesa) quando os gendarmes, que tinham estado no local desde terça-feira à noite, intervieram com o apoio do Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN), disse fonte próxima do caso à AFP.

"Os negociadores tentaram entrar em contacto com ele durante toda a noite, em vão, e o ataque aconteceu de manhã", declarou.

Cinco pessoas, membros de uma família à qual o homicida pertencia, foram encontradas mortas em casa. Os detalhes dos laços familiares ainda não são conhecidos ao certo.

Contactado pela AFP, o Ministério Público de Bourg-en-Bresse não quis comentar o caso nesta fase.

Família "tinha começado a investir na aldeia"

Segundo Christian Limousin, presidente da câmara de Douvres, uma pequena comuna vizinha de Ambérieu-en-Bugey, a família vivia na casa desde julho de 2020 e "tinha começado a investir na aldeia".

Um conhecido da família disse no local que o autor dos crimes tinha 22 anos e trabalhava numa cadeia de fast-food numa cidade próxima.

"Esta manhã, às 8h30, os gendarmes pediram-me para não abrir o meu bar", disse à AFP Tania, de 30 anos, que gere o café da aldeia desde março. "A mãe de uma das vítimas telefonou-me a dizer que não conseguia contactar a filha desde ontem", acrescentou.

Foi criado um grande perímetro de segurança em torno do centro da aldeia de cerca de 1.000 habitantes, com as principais estradas de acesso isoladas.

Uma centena de gendarmes, incluindo os do departamento de Ain, os GIGN e os técnicos de investigação criminal, estiveram no local.

Esta tragédia constitui um dos mais mortíferos homicídios de famílias em França nos últimos anos.

Em outubro de 2020, um pai matou a sua mulher, dois filhos e dois sobrinhos em Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).

