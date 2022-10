Outros dois decidiram continuar o braço de ferro com a direção da empresa.

França. Greve levantada em três centros da TotalEnergies

A mobilização dos grevistas nos centros petrolíferos da TotalEnergies abrandou na quarta-feira com o levantamento da greve em três locais. Outros dois decidiram continuar o seu braço de ferro com as chefias e o Governo a insistir que a situação "continua a melhorar" no abastecimento antes das férias.

Os trabalhadores do complexo da Flandres em Mardyck, perto de Dunquerque (refinaria e depósito), e em La Mède, em Bouches-du-Rhône (biorrefinaria e depósito), "suspenderam" a greve na quarta-feira à noite, no momento de entrada do turno da noite, soube a AFP através de Eric Sellini, coordenador nacional da CGT para a TotalEnergies.

O fim da greve foi também votado na refinaria de Donges (Loire-Atlantique), três semanas após o início da mobilização pelo aumento dos salários.

No entanto, a paralisação foi renovada em Gonfreville em Seine-Maritime (refinaria e depósito) e no depósito de Feyzin (Rhône), esclareceu Sellini.

Confrontado durante dias com filas de condutores exasperados em estações de serviço vazias, o Governo procurou tranquilizar a população.

Falta de combustíveis nas bombas aligeirou

"A situação continua a melhorar significativamente" no abastecimento de combustível nas bombas, assegurou a primeira-ministra Elisabeth Borne.

"Sei que a situação ainda é difícil para muitos dos nossos compatriotas, mas o ímpeto está lá e quero mais uma vez apelar aos trabalhadores em greve para que regressem ao trabalho", acrescentou.

Às 13h de quarta-feira, 20,3% das estações de serviço em toda a França estavam com dificuldades de abastecimento em pelo menos um combustível (contra 24,8% na terça-feira), com situações ainda tensas em Bourgogne-Franche-Comté (33,1%), Ile-de-France (30,5%) e Auvergne-Rhône-Alpes (29,4%), de acordo com números do Ministério da Transição Energética.

O grupo Vinci Autoroutes anunciou que pelo menos 90% das estações de serviço da sua rede tinham capacidade para fornecer combustível: "A continuidade do serviço nas 181 áreas de serviço da rede Vinci Autoroutes é assegurada a uma média de 90% para a gasolina sem chumbo, e 92% em média no que diz respeito ao gasóleo".

Numa tentativa de acelerar as entregas às estações poucos dias antes das primeiras idas de férias, o governo emitiu uma requisição civil dirigida aos funcionários do centro de Feyzin na quarta-feira, a fim de aliviar as regiões de Auvergne-Rhône-Alpes e Bourgogne-Franche-Comté.

Grevistas não "querem prejudicar os cidadãos"

"O desbloqueio do depósito de Feyzin permitirá melhorias significativas", disse a primeiro-ministra. Um total de 20 pessoas foi afetado por estas requisições para o dia de quarta-feira, de acordo com a prefeitura.

Segundo o delegado sindical da CGT no local, Pedro Afonso, 195 camiões deixaram o depósito durante o dia (sendo a refinaria encerrada por razões técnicas).

Ali "os trabalhadores grevistas não levantarão a greve enquanto não tiverem algo de concreto sobre a mesa", declarou Afonso após uma reunião com a direção, estimando que a posição desta última irá mudar "nos próximos dias se e só se a greve continuar".

"Os grevistas não estão aqui para prejudicar o cidadão ou o utilizador (...) mas (...) para tentar obter exigências legítimas para os funcionários", acrescentou o delegado sindical do Feyzin.

TotalEnergies recusou proposta da CGT

A CGT disse à AFP na quarta-feira de manhã que propôs um "protocolo para pôr fim ao conflito" à direção do grupo, mas que foi recusado.

Este protocolo previa "negociações sobre emprego e investimento", "negociações locais sobre os problemas específicos levantados pelos grevistas", bem como "garantias sobre a ausência de repressão contra os grevistas", segundo Sellini.

Por seu turno, a TotalEnergies recordou que foi alcançado um acordo na sexta-feira com os dois sindicatos maioritários do grupo, CFE-CGC e CFDT. A CGT não assinou o texto. "As negociações estão portanto concluídas", disse o grupo à AFP.

O acordo prevê um aumento geral de 5% nos salários, acompanhado de aumentos individuais e um bónus excecional entre 3.000 e 6.000 euros. A CGT tinha pedido um aumento salarial de 10% para compensar a inflação e tirar partido dos lucros excessivos obtidos pelo grupo.

