A greve dos trabalhadores dos caminhos de ferro franceses não tem data para terminar. Nem os apelos do governo ao "diálogo" garantem que a circulação volte ao normal antes das férias do Natal.

França. Greve dos transportes pode chegar ao Natal

Nem os sindicatos que, num momento inicial, concordaram com o princípio da "universalidade" que o governo e o Palácio do Eliseu dizem ser essenciais à sustentabilidade da segurança social francesa, saíram satisfeitos das rondas negociais que se sucedem para discutir a reforma das pensões.

A greve nos transportes não conhece trégua e a mobilização dos trabalhadores ameaça alargar-se à semana do Natal. Um dos maiores sindicatos dos caminhos de ferro franceses, o CGT-Cheminots, anunciou que a greve continua "a menos que o Governo volte à razão". O Presidente Emmanuel Macron insiste, no entanto, que o governo liderado por Édouard Philippe, está determinado a continuar o "projeto histórico para o país".

Nas estradas e nos transportes públicos, o caos continua com pouca oferta para tanta procura. Na capital, 50% dos autocarros estão encostados, nove das 16 linhas de metro nem sequer abrem as portas.

Dependendo das linhas, um entre dois ou três dos comboios regionais (servindo os subúrbios) está a operar, um quarto dos comboios de alta velocidade (TGV) e a mesma proporção de comboios suburbanos parisienses.

Longe de apaziguar a contestação, os detalhes do projeto divulgados na quarta-feira pelo primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, despertaram oposição de todos os sindicatos, incluindo aqueles que anteriormente apoiavam as mudanças nas reformas e pensões.

Diante deste cenário e, para impedir que o movimento se ampliasse ainda mais, Philippe convidou as organizações sindicais e de empregadores para um "ciclo de reuniões".

O primeiro-ministro espera que estas conversações comecem "o mais rápido possível na próxima semana", anunciou o seu gabinete na noite de quinta-feira à agência de notícias AFP.

O primeiro-ministro, no entanto, reiterou a determinação do Governo em introduzir um "sistema universal de reformas" por pontos para substituir os atuais 42 regimes, mas com algumas concessões aos sindicatos.

O calendário foi estendido: o novo sistema vai aplicar-se apenas aos franceses nascidos em 1975 e posteriormente, garantiu Edouard Philippe.

O desaparecimento dos regimes especiais foi confirmado, mas para os motoristas da companhia ferroviária SNCF e da autoridade de transportes de Paris RATP, a reforma será aplicada a partir da geração de 1985.

Também foram anunciadas medidas para os mais precários, em particular a introdução de uma pensão mínima garantida de 1.000 euros.

Entretanto, o chefe do governo alertou que "a única solução é trabalhar um pouco mais, como é o caso em toda a Europa".

Se a idade legal para a reforma permanecer fixada em 62, o projeto prevê uma "idade de equilíbrio" gradualmente aumentada para 64 e "um sistema por bónus" para incentivar as pessoas a trabalhar por mais tempo.

Estas medidas são consideradas inaceitáveis para sindicatos, que prometeram ampliar o movimento de greve.

com Lusa