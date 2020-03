Na região fronteiriça com o Luxemburgo os casos estão a aumentar muito. Alto Reno encerrou escolas. Governo francês proíbe eventos com mais de mil pessoas no país.

França. Grand Est já tem 262 doentes infetados e três mortos por coronavírus

Paula SANTOS FERREIRA Na região fronteiriça com o Luxemburgo os casos estão a aumentar muito. Alto Reno encerrou escolas. Governo francês proíbe eventos com mais de mil pessoas no país.

De dia para dia aumenta o número de pessoas infetadas pelo Covid-19 na região francesa Grand Est, tendo o vírus provocado a morte a três doentes, um em Moselle e dois no Alto Reno.

Domingo à tarde as autoridades de saúde desta região que faz fronteira com o Luxemburgo divulgaram que o número de doentes infetados pelo novo coronavírus subiu para 262, estando “45 doentes nos cuidados intensivos”.

Ontem, uma mulher de 73 anos, de Moselle, faleceu vítima da doença, e no sábado um homem de 91 anos e uma mulher de 81 anos, de Alto Reno, em Alsácia, também não resistiram à infeção por este vírus, indica a Agence Régionale de Santé (ARS), de França, num comunicado divulgado domingo à tarde.

Coronavírus em Metz. 30 crianças sem escola "até ordem em contrário" Os pais dos alunos da turma da escola de Woippy foram aconselhados a manter os filhos em casa, depois de uma professora ter sido diagnosticada com a infeção que provoca infeções respiratórias severas.

Alto Reno é o local com maior número de casos, 162, estando os restantes distribuídos por: “5 casos em Marne, 1 caso em l’Aube, 1 caso em Haute-Marne, 1 caso em Ardennes, 2 casos em Meuse, 10 casos em Meurthe-et-Moselle, 16 casos em Moselle, 15 casos em Vosges, 46 casos no Baixo Reno, e 3 casos originários de l’Aisne”.

Na região do Alto Reno as escolas e centros de terceira idade vão continuar fechados até ao próximo dia 22 de março, para evitar a propagação do vírus, tendo as autoridades prolongado o encerramento que estava inicialmente previsto terminar no próximo domingo, dia 15 de março.



Epicentro num evento religioso

“A maioria dos casos confirmados estão relacionados com um foco epidémico da Semaine de Carême de l’Eglise La Porte Ouverte Chrétienne de Bourtzwiller, em Haut-Rhin”, anunciou a ARS aquando da descoberta dos primeiros casos, no início de março.

Dos primeiros sete casos diagnosticados na região, cinco doentes pertencem todos à mesma família e estiveram presentes neste evento religioso evangélico que reuniu milhares de pessoas entre 17 e 21 de fevereiro passado, em Bourtzwiller, Mulhouse, informou Jérôme Salomon, do Ministério da Saúde, numa conferência de imprensa, a três de março.

A ARS lançou um alerta aos membros da Igreja avisando que “todos os presentes neste evento, terão estado em contacto de risco com pessoas infetadas pelo Covid-19”, pelo que teriam de estar vigilantes sobre os sintomas, como “febre ou sensação de febre, tosse, dificuldades em respirar” e caso estes surgissem “devem contactar imediatamente o centro 15” e não se deslocar “nem ao médico, nem às urgências hospitalares”.

França adota novas medidas mais apertadas

A nível nacional, domingo à tarde as estatísticas davam conta de 1126 casos confirmados de infeção desde o início da epidemia em França e de 19 mortos. Perante o contínuo crescimento de casos, o governo francês decidiu reforçar as medidas contra a propagação do novo coronavírus.

Assim, desde esta segunda-feira e até ao dia 22 de março, para além do Alto Reno, também as regiões de Oise, e Ajaccio, na Córsega têm desde hoje as escolas e centros de idosos encerrados.

A nível nacional, o governo passou a proibir eventos que reúnam mais de 1000 pessoas, no país. Numa primeira fase, a interdição vigorava para eventos com mais de cinco mil pessoas, número que agora ficou reduzido a um milhar.

Em França quem tiver questões ou dúvidas sobre o novo coronavírus pode consultar o site do ministério da saúde ou telefonar para o 0 800 130 000.