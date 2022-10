A medida surge em resposta à saturação dos serviços pediátricos, motivada pela atual epidemia de bronquiolite.

França. Governo lança "plano de ação" para aliviar crise na pediatria

Confrontado com a crise das urgências pediátricas, o governo francês elaborou no domingo um "plano de ação imediata" e desbloqueou 150 milhões de euros para todos os serviços "sob pressão" no hospital, anúncios que não convenceram os profissionais de saúde.

Na sexta-feira, quatro mil enfermeiros pediátricos enviaram uma carta aberta a Emmanuel Macron para denunciar condições de trabalho e cuidados inadequados, resultado de "inação política irresponsável". Segundo o coletivo Pédiatrie, responsável pelo documento, o número de signatários atingiu 6.500 no domingo à noite.

Na sua carta aberta, os profissionais de saúde denunciam uma série de falhas, desde crianças hospitalizadas em locais impróprios, a transferências distantes, adiamento de cirurgias programadas, ou altas prematuras do hospital.

Todas estes problemas levaram a "atrasos na prestação de cuidados" e "perigo para as crianças", consideram.

Segundo o pessoal da pediatria, a atual epidemia de bronquiolite está a saturar ainda mais serviços que já estão "esgotados".

Nas últimas duas semanas, esta doença respiratória que afeta os bebés e por vezes leva-os ao hospital resultou num "claro aumento das visitas às urgências" entre as crianças com menos de dois anos, seguido de mais hospitalizações do que no ano passado, disse quinta-feira Amélie Verdier, diretora-geral da agência regional de saúde (ARS) de île- de-France.

Na carta, os profissionais de saúde salientam uma "perda de sentido" no seu trabalho, "como consequência de uma governação burocrática e de uma tarifação baseada no desempenho, levando ao esgotamento global e a uma saída massiva de pessoal hospitalar".

Para responder a este novo surto de febre nos hospitais, o Executivo concebeu um "plano de ação imediato".

Ministro reconhece necessidade de "trabalho aprofundado"

"Estamos a desencadear os famosos 'planos em branco' para chamar pessoal adicional e ter uma melhor cooperação nos territórios", disse o porta-voz do governo, Olivier Véran, no canal televisivo CNews.

O "plano em branco" contém medidas organizacionais para lidar com uma situação de saúde excecional ou um aumento da atividade num hospital.

"Temos uma epidemia de bronquiolite mais cedo do que o habitual, que está a chegar a um hospital sobrelotado e no qual temos de fazer um trabalho aprofundado", observou o ministro da Saúde, François Braun, na BFMTV, que também anunciou a libertação de 150 milhões de euros para todos os serviços "sob pressão" no hospital.

A utilização deste dinheiro, disponível "de imediato", será discutida nos próximos dias com as agências regionais de saúde e todas as partes interessadas, disse a comitiva do ministro. O objetivo é "responder a necessidades urgentes", tais como reforços de pessoal ou o reconhecimento da dificuldade de certas práticas (particularmente o trabalho de plantão e noturno). Estas são medidas urgentes que "se destinam a ser combinadas com medidas mais permanentes", promete.

"Claro que cuidaremos de todas as crianças que precisam de ir ao hospital", reiterou Braun, "mas precisamos de ser ajudados, evitando idas ao hospital quando não for necessário".

Profissionais pedem reformas estruturais e urgentes

"A resposta política é irresponsável", disse o coletivo numa declaração, exigindo que Emmanuel Macron "falasse" perante a "gravidade da situação".

"O Governo foi obrigado a reagir rapidamente, mas existe um problema real no centro da questão", disse Isabelle Desguerre, chefe do serviço de neuropediatria no Hospital Necker, em Paris, e uma das signatárias da carta a Macron.

"O problema não é o dinheiro, mas o reconhecimento do estatuto dos prestadores de cuidados, que os faça querer trabalhar em hospitais e estabelecer verdadeiros rácios de profissionais de saúde com as crianças...", acrescentou.

"Explicamos que queremos reformas estruturais e urgentes e respondem-nos com um 'plano em branco' utilizado uma vez por ano desde 2019. O plano significa deslocar enfermeiros, cancelar licenças, apenas estica a forma como praticamos os cuidados", disse Melodie Aubart, neuropediatra no hospital de malades Necker-Enfants em Paris, que também assinou a carta.

"Não podemos continuar a colocar pensos rápidos numa perna de madeira", resume.

O Ministério da Saúde também prometeu organizar uma "conferência sobre pediatria" na primavera, que trará "todos os interessados à mesa para trabalharem em todas as dificuldades estruturais".

