Foco de infeção numa discoteca provoca 78 casos

Redação

Setenta e oito "casos positivos" foram "identificados" entre pessoas que frequentaram uma discoteca no centro de Lille, no dia 14 de Julho, de acordo com o rastreio de contactos efectuado pelas autoridades de saúde, que estão a pedir a outros clientes para serem testados.

"O rastreio dos contactos efectuados pelos serviços de saúde a partir dos 6 casos inicialmente declarados revelou assim uma cadeia de contaminação, tendo em conta tanto o grande número de pessoas que assistiram a estas festas como o contexto festivo inerente a este tipo de estabelecimento", relata a Agência Regional de Saúde de Hauts-de-France numa declaração.

"O rastreio em curso revela uma mutação sugestiva da variante Delta", diz a declaração. "O registo da identidade e número de telefone dos clientes" da sala, entre 13 e 17 de Julho, efectuado pela direcção da discoteca "permite às autoridades de saúde continuar o rastreio dos contactos", acrescenta a ARS, que "convida" todos os clientes a "limitar as suas interacções sociais enquanto aguardam os resultados" do teste. A ARS "recorda em particular aos operadores destas discotecas a importância da ventilação das instalações".

Na sexta-feira, a ARS da Grand Est e Bourgogne-Franche-Comté anunciou a identificação de dois outros agrupamentos em discotecas em Charmes (Vosges), com 44 casos positivos, e Mathay (Doubs), com 85 pessoas testando positivo. Em ambos os casos, há também centenas de casos de contacto.

